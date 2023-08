Las 3 preguntas antes de la Supercopa Alemana

Este fin de semana ha empezado a rodar el balón en Alemania y hoy sábado se ven las caras FC Bayern München y RB Leipzig en la Supercopa Alemana. Los últimos campeones de Bundesliga y DFB Pokal se enfrentan por el primer torneo oficial de la temporada y estas son las tres grandes preguntas de cara al encuentro.

Sin Neuer ni Sommer, ¿quién estará en la portería de FC Bayern?

Después de haberse proclamado campeones de las últimas tres ediciones de la Supercopa Alemana, FC Bayern München parte como favorito para revalidar una vez más el trofeo. Sin embargo, llegan al encuentro con una completa incógnita en la portería. Manuel Neuer no se ha recuperado a tiempo de su lesión para el inicio de temporada, Yann Sommer se marchó a Inter de Milán, y Alexander Nübel salió cedido a Stuttgart. No hay portero y al club no le ha dado tiempo a buscar en el mercado una solución temporal hasta que el capitán esté de vuelta.

Con todo esto, todo apunta a que será Sven Ulreich quien defienda el arco muniqués en el encuentro de hoy. Nadie esperaba que el arquero de 35 años, que ya fue el reemplazo de Neuer hace varias temporadas, tuviera que actuar de oficio una vez más tras aceptar su puesto como reserva hace varias temporadas, pero deberá ponerse los guantes porque es el único disponible actualmente.

¿Sabrá Leipzig hacer frente a la venta de todas sus estrellas?

Los últimos meses han sido de reconstrucción total en RB Leipzig. Tras alzarse con la Copa de Alemania, han visto cómo las piezas angulares de su plantilla se han marchado de una en una en este mercado de verano. El conjunto dirigido por Marco Rose se ha quedado sin Christopher Nkunku, Josko Gvardiol, Konrad Laimer y Dominik Szoboszlai, quedando obligados a reforzar todas las zonas del campo.

El núcleo de Los Toros Rojos es completamente nuevo, con las llegadas de Openda, Sesko, Seiwald, Baumgartner o Xavi Simons, entre otros. Si bien no son los favoritos para esta Supercopa Alemana, el trabajo del cuerpo técnico con estos nuevos jugadores puede dar la sorpresa si consigue hacerles funcionar como equipo desde el primer día.

¿Llegará a debutar Harry Kane en la Supercopa Alemana?

Es, sin lugar a dudas, una de las bombas del mercado de fichajes y un jugador a vigilar esta temporada en la Bundesliga. Harry Kane, cuyo fichaje por FC Bayern se hizo oficial este mismo sábado, llegó a tiempo para inscribirse a la Supercopa y será parte de la convocatoria de Thomas Tuchel. Pese a llevar únicamente unas horas en Múnich, tiene muchas opciones para disputar sus primeros minutos con la camiseta bávara en el día de hoy. Ojo, el delantero inglés también está ante la oportunidad de levantar el primer título oficial de toda su carrera deportiva.