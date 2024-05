Las 5 figuras de Alemania que quedaron afuera de la Eurocopa

En el día de hoy, Alemania dio a conocer su lista de convocados para la Eurocopa y te traemos las 5 figuras pesadas que han quedado afuera.

Mats Hummels

Después de este final de temporada, la ausencia de Mats Hummels de esta lista no pasa desapercibida. Su nivel en la UEFA Champions League ha sido tapa de todos los periódicos, pero según dicen, este no sería compatible con el estilo de juego de Nagelsmann. Su velocidad no es la misma que en su juventud y jugar con líneas altas le habría costado la convocatoria a uno de los que más se la merecía.

Leon Goretzka

Si bien su nivel en FC Bayern München ha bajado notablemente, no deja de ser sorprendente que el mediocampista quede afuera. Recordemos que desde hace rato es uno de los habituales, pero Nagelsmann apostó fuertemente a quien le sacó el puesto en el club bávaro, Aleksandar Pavlovic.

Julian Brandt

Al igual que Hummels, Julian Brandt se ha convertido en un jugador indispensable para este Borussia Dortmund que llegó a la final de la UEFA Champions League. Empero, el entrenador apostó por darle un mayor lugar y protagonismo a Jamal Musiala y a Florian Wirtz. Esta ausencia de Brandt deja a las claras que es muy posible que su tiempo en el seleccionado nacional se haya terminado.

Serge Gnabry

A diferencia del resto, lo de Serge Gnabry pasa por un lado totalmente distinto. Toda la temporada ha sufrido distintas lesiones y la más reciente ante Real Madrid lo ha relegado totalmente de poder vestir los colores de su país en este nuevo torneo continental.

Jonas Hofmann

Para cerrar la lista de figuras de Alemania que quedaron afuera de la Eurocopa, aparece otro nombre de los habituales. Hofmann pasó este pasado verano a Bayer Leverkusen desde Borussia Mönchengladbach y poco a poco fue perdiendo un lugar en el XI titular de Xabi Alonso. Ante esto, Nagelsmann ha preferido darle lugar a jugadores como Chris Fürich en su posición.