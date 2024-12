En las últimas horas, Sky Sports dio a conocer que RB Leipzig estaría tras los pasos de Roger Schmidt y Erik Ten Hag para suplantar a Marco Rose.

Una pésima campaña en Champions League

No cabe ninguna duda de que el primer cuestionamiento en la directiva hacia el entrenador se fija en lo hecho en la UEFA Champions League. Si bien el calendario no ha sido nada fácil para ellos, la realidad está en que no han podido ni siquiera sacar un punto en las primeras cinco jornadas de la fase clasificatoria.

Hoy por hoy, tienen solo tres encuentros para levantar, pero la cosa no pareciera mejorar para Los Toros. Incluso meterse en los puestos de play-off por un lugar en los octavos de final parecería un milagro. La directiva ya no estaba nada a gusto con esto, pero la derrota el pasado martes ante Inter no cayó nada bien. Y a esto se le suma el pésimo noviembre en la Bundesliga, donde cosecharon tres derrotas y un empate.

Las alternativas de Leipzig para Marco Rose: Roger Schmidt y Erik Ten Hag

Si Marco Rose no consigue recuperarse el candidato es Roger Schmidt. Ya en 2022 estuvo en carpeta de los Toros, pero en aquel momento tenía contrato con PSV Eindhoven. Recordemos que pasado en Salzburg da buenas sensaciones para ellos.

Sin embargo, ahora él no quiere hacerse cargo de ningún club. Después de su salida de Benfica, hasta verano no busca otro club. Además, sería un entrenador caro debido a que en Portugal cobraba 12 millones de euros al año. Ante esto, el otro nombre que se maneja es el de Erik Ten Hag, pero habrá que ver si ya está listo para asumir un nuevo reto tras su despido en el United.