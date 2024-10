Las bajas en el plantel del Borussia Dortmund llegan a un punto crítico

En el peor de los casos, Nuri Şahin podría disponer de solo 13 jugadores del plantel profesional del Borussia Dortmund para enfrentar al VfL Wolfsburg en DFB-Pokal.

La ya tensa situación personal del Borussia Dortmund empeora: además de Niklas Süle (lesión de sindesmosis) y Yan Couto (lesión muscular), Marcel Sabitzer (problemas de espalda), Waldemar Anton (problemas en el muslo) y Julian Ryerson (problemas en los aductores) están en riesgo de perderse el partido de este martes por Copa Alemana ante el Wolfsburg.

Si el trío fracasa en su recuperación, los negriamarillos solamente tendrían once jugadores de campo disponibles de la plantilla profesional para enfrentar a Los Lobos. Cuatro futbolistas sub-23 ya habían viajado a Augsburg. Almugera Kabar, que recibió una expulsión por doble amarilla en el tiempo de descuento, y Cole Campbell debutaron el sábado. Yannik Lührs y Filippo Mane no fueron parte del cotejo, que finalizó en derrota por 2:1 ante el equipo bávaro.

Sobre las lesiones, Nuri Şahin se refirió al tema luego del partido y argumentó que no veía posible sus participaciones en el encuentro de segunda ronda de Copa:

«No creo que estén disponibles. Sabi y Waldi son chicos que no saldrían a jugar si todavía fuera posible. Tenían graves molestias. Y Julian actualmente está luchando por volver. Sabitzer se lesionó en el descanso. Nunca antes había tenido que hacer tres cambios por lesión. Si las cosas no van bien, pasará algo así».

La enfermería repleta es solo un problema más a los que ya cuenta el Dortmund en esta temporada. El entrenador aún no puede encontrar el equipo y la forma de juego ideal, algo de lo que también habló en rueda de prensa:

«Nosotros, como líderes, tenemos que dar un paso adelante. Llevo diez meses en este club y lo cierto es que aún no lo hemos conseguido. No diría que los chicos son difíciles porque tenemos una buena comunicación y debates, están comprometidos y reconocen las áreas en las que tenemos que trabajar. Pero se nos juzga por lo que sucede en el campo. Ninguno de nosotros puede eludir eso. Los estándares que fijamos y las expectativas que tenemos no se están cumpliendo».