Las cuatro primeras bajas que tendría Dortmund en verano

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Borussia Dortmund tendría cuatro bajas en un mercado que se espera que sea agitado.

Cuatro jugadores de Dortmund que saldrían apenas arranque el mercado

Después de una temporada que terminó con una sonrisa, pero que dejó mucho por desear, BVB comenzó a planificar su mercado. Y si las cosas no andan bien, las salidas no van a faltar. Sin embargo, hay que mencionar que desde el arranque volverán dos jugadores de sus cesiones que no serán tenidos en cuenta. Uno es Sébastien Haller que se está negociando un traspaso definitivo con Utrecht y el otro es Youssoufa Moukoko, quien también saldrá vendido si encuentran un oferente.

Ahora bien, con respecto al plantel actual hay dos jugadores que tienen las horas contadas. El primero de ellos es Giovanni Reyna quien se despidió a puro llanto del último encuentro de la campaña ante Holstein Kiel porque sabe que saldrá. Y el segundo es Salih Özcan, quien tampoco será tenido en cuenta y FC Köln ya lo está sondeando para ver si puede concretar su regreso.

Esos cuatro futbolistas, ya tienen su salida sellada. Ahora bien, resta por ver que pasa por otro jugador que también querría salir como lo es Jamie Gittens. Ya dejó claro a sus compañeros que está buscando nuevo club. El tema está en que al menos van a tener que pagar 60 millones de euros por él.