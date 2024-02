Las dos salidas que podría forzar Tuchel en Bayern

En las últimas horas, dos jugadores de FC Bayern están molestos con su tiempo de juego y podrían darse sus dos salidas.

Matthijs de Ligt, el más apuntado

No cabe ninguna duda de que nadie entiende por qué el zaguero central no juega. Incluso en medio de la Copa Asiática, con Kim vistiendo la camiseta de Corea, jugó. El propio Tuchel no mencionó absolutamente nada sobre el tema y cada vez que se lo preguntan lo esquiva.

Sin embargo, el neerlandés no aguantará mucho más tiempo en esta posición. En primer lugar, su gran objetivo es jugar y hacerse grande en Múnich. En segundo lugar, sabe que si no logra el tiempo de juego adecuado, ofertas no le faltarán para seguir su carrera. Justamente por esa razón, los medios alemanes no descartan una salida en el próximo verano si es que Tuchel sigue como entrenador.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Mathys Tel, con ofertas concretas para inaugurar las salidas de FC Bayern

En la misma sintonía de la situación de de Ligt, el atacante francés es uno de los que se apoderó de las tapas de los periódicos en el día de ayer. Según información de Sky Sports, Manchester United estaría más que interesado en contar con él y hasta incluso está negociando con su agente para hacerse de sus servicios.

Ahora bien, hoy el agente de Tel habló en los medios de comunicación y declaró que no hay intensión de que salga. Empero, la fuente de los periódicos indica que él no busca salir a préstamo. Su deseo es quedarse en Bayern, pero si no juega, seguramente espere una transferencia definitiva a un club que le prometa titularidad.