Las opciones que tiene Bayern si Tuchel no levanta cabeza

En las últimas horas, Sky Sports informó que Bayern tiene dos opciones claras por si Tuchel no logra mejores resultados.

La directiva, por ahora, respalda a Tuchel

Por primera vez en nueve años, el FC Bayern perdió tres partidos oficiales de forma consecutiva: A la goleada 0:3 en Leverkusen, le siguió el 0:1 en la Liga de Campeones ante la Lazio en Italia. Y ahora, otro amargo revés con su caída en Bochum.

Con todos los focos apuntando a la figura de Thomas Tuchel, el entrenador no dio su habitual conferencia de prensa postpartido. No por el resultado final, sino que debido a las múltiples interrupciones en el encuentro, al plantel no le quedaba mucho tiempo para tomar el avión de regreso a Múnich.

Ahora bien, lejos de lo que todo el mundo esperaba que ocurriera, el CEO del club, Jan Dreesen confirmó su puesto. Incluso dijo que no tenía dudas de que el próximo partido será el entrenador. Empero, todas las fuentes, indican que esto sería partido a partido para ver como rinde. Recordemos que hoy están a ocho puntos de Bayer Leverkusen y la Bundesliga parecería estar muy lejos.

Las opciones de Bayern para reemplazar a Tuchel si es necesario

Ahora bien, echar a Tuchel no es nada complicado, sin embargo, encontrar reemplazo si lo será. Sky Sports cuenta que ningún entrenador está dispuesto a firmar contrato hasta final de temporada, para allí poder ir a buscar a Xabi Alonso, de Bayer Leverkusen. Es por ello que todavía no se movió el banquillo.

Sin embargo, la directiva sabe que los pésimos resultados no pueden seguir. Y en esta sintonía surgieron dos nombres. El primer de ellos es el de Zinedine Zidane que lo ha ganado todo con Real Madrid y desde Italia informan que ya hubo contactos. Empero, el director deportivo, Christoph Freund, es muy fanático del trabajo de Ole Gunnar Solskjær. Ya desde sus tiempos en Manchester United lo seguía de cerca.

Por ahora, seguirá Tuchel, pero si no levanta cabeza… veremos.