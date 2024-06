Alemania inicia este viernes su andadura en la Eurocopa recibiendo en Múnich a Escocia. Un partido que tendrá expectación no sólo por ser el inaugural, sino también porque podremos ver de qué está hecho el equipo de Julian Nagelsmann y a cuánto pueden aspirar. Por ello, te traemos las tres claves del estreno de los alemanes en la competición.

Jugar en casa, ¿un arma de doble filo?

Un factor que muchos consideran que juega muy a favor de Alemania en esta Eurocopa es ser la anfitriona del torneo, y aunque estar frente a tu público es en la mayoría de casos un empujón anímico, en este caso puede no serlo tanto si las cosas no salen bien. Los fracasos en los últimos torneos alejaron a los alemanes de su selección y sólo levantaron los ánimos con las victorias en el parón de marzo. En el último partido de preparación ante Grecia, parte de grada pitó al equipo de Nagelsmann por marcharse perdiendo 0:1 al descanso.

En caso de empezar la Eurocopa perdiendo, los aficionados no se van a guardar nada, lo que supone una presión adicional para los jugadores. Por ello, han de hacer los deberes en este primer partido para que los alemanes no vuelvan al escepticismo.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

La dificultad para enfrentarse a bloques bajos

Si bien Escocia es un plantel que tiene armas para no echarse atrás y salir a buscar el partido, sí que lo ha hecho en contra rivales de primer nivel como España. En caso de que el rival apueste por un planteamiento defensivo desde el pitido inicial, Alemania se encontrará con uno de los escenarios de partido que más le incomodan: intentar romper un bloque bajo. Sin ir más lejos, en los dos amistosos ante Ucrania y Grecia, ambos rivales se encerraron atrás para buscar contragolpear y, de no ser por el tardío gol de Gross contra el equipo helénico, los de Nagelsmann no habrían ganado ninguno de los dos encuentros.

La falta de creatividad que se ha visto contra los bloques bajos levanta la pregunta. ¿Tiene el once ideal del seleccionador las armas necesarias para derribarlo? Apenas ha habido cambios entre los jugadores que se enfrentaron a Francia y los que lo hicieron ante Grecia, por lo que fracasar hoy puede hacer que Nagelsmann apueste por otros nombres.

La conexión entre Wirtz y Musiala, fundamental

De todas las piezas, lo que más expectación genera es la asociación entre Jamal Musiala y Florian Wirtz. Los dos son las grandes estrellas tanto de Alemania tanto para esta Eurocopa como para los siguientes torneos de selecciones. Nagelsmann confía en que la dupla, partiendo hacia dentro desde las bandas, puedan darle esa creatividad que al equipo le pueda faltar. Además, los dos han reconocido estar forjando una relación muy cercana fuera del césped, que esperan que pueda repercutir sobre el terreno de juego. Cuando alguno no se encuentra en forma, se nota. Por ello, ambos tienen que dar un paso adelante para vencer a Escocia.