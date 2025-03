Leipzig 2-0 Dortmund: Openda duerme a un BVB sin suerte

RB Leipzig venció a Borussia Dortmund, cortó su mala racha y hundió a los de Niko Kovac que no levantan cabeza en Bundesliga.

Un primer tiempo con un solo equipo

Después de la clasificación a cuartos de final de Champions League, todo indicaba que Borussia Dortmund iba a llegar de gran manera al oriente alemán. Sin embargo, en el campo de juego en toda la primera mitad se vio solo un equipo y ese fue RB Leipzig.

Dos tiros al travesaño, más incontables ocasiones de gol, posicionaron al equipo de Marco Rose que mereció mucho más que el 1:0 que marcó Xavi Simons al minuto 17. La idea de Kovac de poner a Anton de lateral derecho fue un error garrafal porque todos los ataques entraban por allí. Esto solo cambió cuando entró Bensebaini por un Sabitzer que se retiró con una grave lesión y pudo volver rearmar la defensa con Ryerson por la banda diestra. Ahora bien, el único que pudo inquietar un poquito a Gulacsi fue Adeyemi con una jugada totalmente personal, de resto, todo del local.

Leipzig resistió el despertar de Dortmund

Ya en la segunda mitad, Los Toros Rojos golpearon cuando debían hacerlo. No iban ni 3 minutos del inicio que Openda aprovechó un buen tiro de esquina para firmar el 2:0. Y desde allí, fue todo negriamarillo. Dos mano a mano desperdiciados, dos tiros a los travesaños, Gulacsi volando para acá y para allá.

En 20 minutos, los de Kovac hicieron lo que no pudieron hacer durante 50. El tema está en que tanto Maximilian Beier como Serhou Guirassy estuvieron más que imprecisos. No pudieron convertir cuando debían y sin efectividad no se va a ningún lado en este deporte. Partido tras partido, BVB reafirma que no pasará de la mitad de tabla.