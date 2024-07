¿Leon Goretzka podría dejar FC Bayern München?

En las últimas horas, se ha dado a conocer que la permanencia de Leon Goretzka en FC Bayern München no está del todo asegurada.

Ya no es titular y se suma más competencia

No cabe ninguna duda de que, hoy por hoy, el lugar del mediocampista está totalmente relegado. Si bien tiene 29 años, la realidad indica que hoy parecería estar más cerca del retiro que de seguir por el lugar que ocupa en el club. En la temporada pasada tuvo un gran bajón de rendimiento y ante eso Tuchel no dudo en sentarlo en el banco de suplentes porque Aleksandar Pavlovic le ganó el puesto bajo todo punto de vista.

Y como si ello fuera poco, Los Bávaros están tratando de cerrar la llegada de Joao Palhinha desde el Fulham. La idea es que él juegue como mediocentro defensivo y el mencionado Pavlovic tenga todo para que cumpla esa función de equilibrio. Y ante esto, todo parecería indicar que Goretzka no tiene ningún lugar para Vincent Kompany.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Por ahora Goretzka quiere quedarse, pero…

Ante todo lo mencionado, todavía no hubo contacto entre el alemán y el entrenador. Sin embargo, por el momento, él no se plantea moverse de Múnich. Sin embargo, sabe que la competencia en el puesto ha aumentado considerablemente. Evaluará cuál es su rol en la pretemporada que se viene. Si ve que no puede jugar, buscará un nuevo destino pese a que tiene contrato hasta 2026. Y como si ello fuera poco, desde la directiva no se opondrían de ninguna manera para que eso sucede. Por ahora se queda, pero…