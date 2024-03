Leroy Sané quiere renovar su contrato con FC Bayern

Afrontando el final de su cuarta temporada y cerca de encarar el último año de su actual contrato con FC Bayern München, Leroy Sané no quiere salir y está muy dispuesto a negociar una renovación con la directiva. El club muniqués y el jugador ya habrían iniciado conversaciones para hacerlo posible.

Leroy Sané está contento en Múnich y Bayern está contento con él

Una de las estrellas de FC Bayern que entra en su tramo final de contrato esta temporada es Leroy Sané. El extremo internacional alemán y ex de Schalke 04, que firmó por la entidad bávara en 2020 procedente de Manchester City, es un indiscutible en el presente del equipo y una de las piezas que a la directiva no le gustaría dejar marchar el próximo mercado. Ese interés se habría correspondido en las últimas fechas.

Según el Abendzeitung de Múnich, Sané ya habría iniciado las negociaciones con la directiva del club para extender su contrato más allá de 2025. El atacante de 28 años quiere quedarse en FC Bayern y los signos apuntan a que lo conseguirá. Las conversaciones entre ambas partes se encuentran todavía en una fase poco avanzada, por lo que habrá que esperar a las próximas semanas para que se concrete sobre el papel.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Todavía le quedan tareas pendientes en Baviera?

Leroy Sané está atravaseando su mejor temporada en Bundesliga desde que aterrizó en Múnich, con ocho goles y once asistencias hasta el momento. No obstante, lleva sin encontrar las redes en todas las competiciones desde el pasado mes de octubre, lo que alimenta parte de las quejas que ha recibido en los últimos años al no haber sido capaz de mantener un rendimiento constante a lo largo de la temporada y no aparecer en momentos clave en Europa. Esto no desmotiva al jugador, quien según el mismo medio, tiene la meta de levantar la Champions League con FC Bayern e incluso ya tiene ganas de la próxima temporada, ya que la final de la UCL se disputará en el Allianz Arena.

Muy querido dentro por la directiva y los diferentes entrenadores, pero no tanto por un sector de la hinchada que siente que aún no ha cumplido todas las expectativas puestas en él a su llegada, Sané quiere renovar para seguir demostrando por más tiempo en Múnich de lo que es capaz. Y el club, visto lo visto, no se lo quiere perder.