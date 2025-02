¿Leverkusen está cerca de quedarse sin sus centrodelanteros?

En las últimas horas, se ha dado a conocer que tanto Patrik Schick como Victor Boniface podrían dejar Leverkusen.

Boniface está siendo cotejado por la Premier League

El Newcastle United está a punto de enviar una oferta para fichar a Victor Boniface este verano, y, al mismo tiempo, los representantes del jugador están buscando el próximo fichaje del nigeriano. El West Ham también está interesado, mientras que los Magpies podrían verlo como una alternativa si no consiguen fichar a Jonathan David en una transferencia gratuita desde el Lille.

Boniface estaría interesado en jugador en el St James Park después de que se haya frustrado el traspaso al Al-Nassr de Arabia. En ese momento, se ofertó unos 59 millones de euros, por lo que, no se espera que deje el club por una cifra inferior a esa.

Schick está muy molesto con su situación en Leverkusen

El sábado, tras el partido contra el Bayern, Patrik Schick abandonó el estadio rápidamente, visiblemente molesto por no haber podido jugar más de un minuto en el empate 0-0. Aunque Xabi Alonso siempre puede aducir buenas razones tácticas para justificar su decisión de dejar al atacante checo en el banquillo en partidos importantes, esta situación no le agrada en absoluto.

Alonso debe dar una señal clara al sensible delantero de que seguirá confiando en él ahora que Victor Boniface ya se recuperó de su lesión. No basta con que el sábado juegue en el once inicial contra el recién ascendido Holstein Kiel. Y al mismo tiempo se dice que si su situación no mejora, optaría por buscar nuevos horizontes.