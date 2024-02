Leverkusen le quita el récord y… ¿la Bundesliga a FC Bayern?

Bayer Leverkusen volvió a ganar en la Bundesliga y ya le quitó un récord histórico a FC Bayern München.

Leverkusen está por todo lo alto con récord y liderazgo en la Bundesliga

No cabe ninguna duda de que lo de Xabi Alonso en el club Aspirina ya no es una cuestión de un buen arranque o de la suerte. El equipo juega bien en la mayoría de las ocasiones, pero cuando no lo hace se las rebusca para llevarse los tres puntos a casa, que en definitiva es lo único que queda de cada jornada.

Hoy se repitió el esquema ante FSV Mainz 05. El partido se fue igualando en la primera mitad, pero en la segunda apareció la fortuna del error de Zentner para terminar venciendo. Con esta victoria, La Xabineta se convirtió en el equipo alemán con la mayor racha invicta de la historia (contando todas las competiciones).

Empero, lo que más sorprende son las estadísticas con las que llegó a ese lugar. En 33 partidos, ganó 29 y solo empató cuatro. Claro está que no es casualidad hoy ver la tabla de posiciones y verlos primeros a ONCE puntos del segundo.

FC Bayern está por todo lo bajo con un entrenador muy cuestionado

Y hablando del segundo, la realidad está en que todavía faltan 11 jornadas, sin embargo, este Bayern va barranca abajo. En este momento llevan tres victorias consecutivas y, además, en la semana anunciaron que Thomas Tuchel no seguirá como entrenador más allá de verano. Muchos ya dicen que tiraron la temporada a la basura para que el golpe haga efecto y, de una vez por todas, se reestructuren. Pero todavía falta mucho. Ya la temporada anterior, Borussia Dortmund demostró que con Los Bávaros uno nunca se puede confiar.