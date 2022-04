Las últimas horas en FC Bayern München están siendo de lo más convulsas. Después de la sorprendente derrota en la ida de cuartos de final de Champions League contra el Villarreal, un ex-jugador de Los Bávaros ha soltado una bomba. Thomas Helmer, antiguo defensor del club muniqués, reveló que Robert Lewandowski, Thomas Müller y Manuel Neuer no renovarían sus contratos y se marcharían libres en 2023.

El Bayern no podría permitirse renovar a Lewandowski, Müller y Neuer

En el postpartido de Sport1 de la derrota en tierras españolas, uno de los tópicos que surgieron fue el tiempo que le queda a la plantilla actual. Lewandowski, Müller y Neuer terminan sus contratos con el FC Bayern en junio de 2023, es decir, al término de la próxima temporada. Habitualmente aparecen rumores que apuntan a la salida del delantero, y es que el club no ha presentado ninguna oferta firme de extensión ni para el polaco ni para los otros dos pilares del vestuario del Allianz Arena. Helmer ve claro que ninguno de los tres renovaría con la entidad.

«He oído cosas sobre la situación. El Bayern no renovará a ninguno de los tres porque, simplemente, ya no es financieramente factible.»

De ser ciertas, las declaraciones de Helmer ponen de manifiesto que la situación económica del FC Bayern ya no es tan fuerte como en años anteriores. Dejar sin renovar a sus hombres fundamentales, pese a que están los tres en el tramo final de su carrera, vaticina que la plantilla se enfrentará a una revolución antes de lo que la gente se esperaba.

Si los tres se van… ¿Quién llega?

El panorama que la no renovación de Lewandowski, Müller y Neuer podría dejar en el club de cara al próximo mercado es de una incertidumbre máxima. Hasta el momento, el Bayern sólo ha pujado fuertemente por los fichajes de Grevenberch y Mazraoui, dos jugadores jóvenes que aún no han mostrado su potencial en las cinco grandes ligas. La directiva parece estar pensando en el futuro a largo plazo, algo que, viendo el irregular rendimiento del plantel en competición europea, es una decisión que no convence a la hinchada.

Muchas cosas van a cambiar en el FC Bayern en los próximos meses y puede que se abra ese resquicio para que otros equipos alemanes corten su racha dominante en la Bundesliga. ¿Lo aprovecharán? ¿Finalmente se quedará alguno de los tres pilares? Una incógnita que Salihamidzic, Kahn y compañía tendrán que resolver en las oficinas.