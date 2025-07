Liverpool rechazó la oferta de Bayern ante Luis Díaz

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Liverpool ha rechazado la oferta de FC Bayern München por los servicios de Luis Díaz.

Liverpool le dice No al Bayern por Luis Díaz

Finalmente, el club Red rechazó una propuesta del Bayern de Múnich por Luis Díaz. A Max Eberl le han dicho que el jugador de 28 años no está en venta. Las conversaciones no han avanzado desde entonces. El Liverpool no aceptará ningún acercamiento por el colombiano y su mensaje es claro: no está en venta.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Kompany quiere un extremo si o si

Vincent Kompany ha identificado a Díaz como uno de los principales objetivos del verano en su búsqueda por reforzar su ataque. Pero como se dijo, Liverpool le ha informado a Max Eberl que no tienen intención ni deseo de entrar en negociaciones para vender al extremo colombiano. Díaz también es la prioridad número uno de Al-Nassr este verano Aunque el club de Anfield no está dispuesto a aceptar ofertas, se cree que solo una «oferta loca» les haría reconsiderar su postura sobre Díaz.

Sin dudas, la noticia no cae nada bien. Ya Bayern ha salido a buscar a varios jugadores en esa posición y no consigue tener éxito. Y a esto se suma la salida de Leroy Sané que, si bien no estaba un nivel top, no dejaba de ser una opción en este puesto.