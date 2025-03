Liverpool también busca a Nico Schlotterbeck

Borussia Dortmund tendrá competencia en su misión de renovar el contrato de Nico Schlotterbeck, ya que Liverpool está interesado en su ficha.

La situación deportiva del Dortmund amenaza la continuidad de sus figuras

Ayer, Sky Sport en Alemania informaba que el Dortmund quería convertir a Schlotterbeck en el futuro rostro del club. Y que, para eso, buscará extender su contrato en breve. Pero dichas aspiraciones podrían tener una amenaza en breve.

Las negociaciones del contrato están actualmente suspendidas debido a la mala situación deportiva del Borussia, que actualmente ocupa el puesto 11 en la Bundesliga. Pero cuando se reanuden las conversaciones, Las Abejas apuntarán a duplicar su salario, que actualmente es de 5-6 millones de euros.

Y Liverpool aspira a quedarse con Schlotterbeck

En las últimas semanas, se ha hablado de la posibilidad de que el futbolista abandone el Signal Iduna Park si el BVB no se clasifica para la Champions League. Aunque no se descarta un traspaso en verano, el jugador de 25 años está abierto a quedarse en el club, incluso si no llega a Europa.

Aun así, eso no significa que Schlotterbeck no tenga propuestas en la mira y una que se ha dado a conocer en las últimas horas es del Liverpool. De acuerdo con el periodista Sacha Tavolieri, los Reds estarían dispuestos a pagar los 60 millones de euros de su pase para quedarse con él.

A pesar del mal momento de forma del Dortmund, el central y lateral izquierdo ha sido uno de los pocos jugadores consistentes en el equipo esta temporada, ganándose la titularidad tanto con Nuri Şahin como con Niko Kovač.