Liverpool y Atlético preguntan por Mohamed Simakan

Mohamed Simakan tiene dos serios pretendientes para hacerle salir de RB Leipzig en este mercado de verano: Liverpool y Atlético de Madrid. Aunque Los Toros Rojos no están obsesionados en vender, tienen en mente un precio por el cual podrían dejar marchar al defensor francés.

Simakan vuelve a tener detrás a equipos top un verano más

En Leipzig se han acostumbrado a tener veranos poco tranquilos, tanto por los jugadores que fichan, como por los intentos de muchos grandes equipos del panorama europeo que buscan pescar en su plantilla. Este mercado, salvo por los esfuerzos por retener a Sesko y por intentar hacer retornar a Xavi Simons, estaba siendo inesperadamente relajado. Sin embargo, las cosas empiezan a cambiar por culpa de Mohamed Simakan, una de las piezas que ya atrajo interés en 2023.

Según Sky, Liverpool y Atlético de Madrid se encuentran detrás del central galo y ya han pedido a Leipzig información sobre sus pretenciones económicas. El plantel de Marco Rose, sobre el papel, no tendría necesidad de vender ahora mismo ya que, tras su renovación a finales de 2022, todavía tiene contrato para las próximas tres temporadas.

Arsenal ya estuvo muy interesado en Simakan el verano pasado por sus condiciones físicas y su capacidad para jugar tanto en el centro de la zaga como en el lateral derecho. No obstante, finalmente se decidieron por Jurrien Timber, pagando 40 millones de euros a Ajax. Con la lesión del neerlandés a inicios de la temporada pasada, el de Leipzig volvió a sonar como un posible reemplazo, pero nunca se llegó a nada.

Para Leipzig no es un jugador intocable

Mohamed Simakan ha completado tres temporadas en las filas del equipo de Red Bull y se ha consolidado en el once inicial. En su día pagaron 15 millones al Racing de Estrasburgo y ha demostrado estar a la altura de la inversión. Eso si, no se descarta dejarle marchar si llega una muy buena oferta. Leipzig le tasa entre 40 y 45 millones de euros. No le consideran un jugador invendible. Es más, el propio defensor también estaría listo para cambiar de aires y dar el salto a otro equipo. En este verano tranquilo, ¿será Simakan quien llene de dinero las arcas del Rasenballsport?