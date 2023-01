Lo más destacado de la Jornada 17 de la Bundesliga

La Bundesliga puso el fin a su primera vuelta con una fecha muy parecida a la anterior en la que FC Bayern se dejó puntos, en la que Borussia Dortmund rescató un triunfo sobre la campana, en la que Wolfsburg goleó y en la que la lucha por el título se vuelve a abrir.

Kimmich rescató un punto para el Bayern sobre la campana, y Reyna otro triunfo del BVB

Después de empatar en casa de RB Leipzig el pasado fin de semana, las alarmas se encienden en FC Bayern München con un empate 1:1 frente a un Köln que mereció un final distinto. Las Cabras se pusieron por delante en el Allianz en los primeros minutos por mediación de Elyes Skhiri y no sólo aguantaron su ventaja durante todo el encuentro, sino que generaron ocasiones antes del descanso para duplicar su ventaja. Pero en el minuto 90, Kimmich rescató un punto para Los Bávaros con un golpeo imparable desde lejos. Otro aviso para el FC Bayern de que no pueden dar el título de Bundesliga ni mucho menos por ganado en enero.

A Borussia Dortmund, por su parte, también le pasó lo mismo que la última jornada. Esta vez sin Bellingham, tuvieron un encuentro mucho más complicado de lo esperado en casa del Mainz. Jae-sung Lee adelantó a Los Carnavaleros en apenas 2 minutos y rápidamente Ryerson devolvió el empate. Hasta el descanso fue superior el BVB pero, durante el segundo tiempo, los locales fueron a más e incluso tuvieron ocasiones de sobra para ponerse por delante. Pero de nuevo salió Gio Reyna desde el banquillo para, en el descuento, mandar a la red un balón que le bajó Sébastien Haller. Sin convencer, Las Abejas recortan distancias y están a cinco puntos del Bayern. Contra el Leverkusen, en cambio, deberán mostrar una mejor actuación para llevarse los tres puntos.

Leipzig y Wolfsburg dan dos baños de realidad a los colistas de la Bundesliga, Schalke y Hertha

El arranque de año no ha traído nada nuevo a un Schalke 04 que sigue como colista y sin mostrar signos de esperanza. El equipo de Thomas Reis salió goleado por 1:6 ante RB Leipzig, que no se cansó de anotar ante la peor defensa de la Bundesliga pese a no contar aún con Nkunku. Un doblete de André Silva, un tacón de Werner y una vaselina desde el pico del área de Dani Olmo fueron los más destacados, pero Henrichs y Poulsen también se unieron a la fiesta goleadora. Los Toros Rojos se quedan a cuatro puntos del líder y soñando que pelear la liga es posible.

Por fortuna para Los Mineros, hay otro equipo en su misma situación. VfL Wolfsburg pasó por encima a Hertha Berlín por 0:5 tal y como hizo hace unos días sobre Freiburg. Svanberg, Arnold de penal, Wind con otra vaselina, Baku y Marmoush con una gran jugada individual certifican el gran momento de Los Lobos, con once goles anotados y ninguno encajado en este 2023. Los Capitalinos se sumen en el agujero del descenso directo pese a estar cinco puntos por encima del Schalke.

Union Berlín se pone a tres puntos del liderato de Bundesliga

Estos tropiezos de FC Bayern tenía que aprovecharlos alguien. Con el empate 1:1 entre SC Freiburg y Eintracht Frankfurt, dos equipos metidos en el Top 4, sólo uno podía poner el primer puesto a tiro. Y ese es Union Berlín. La revelación de la primera vuelta, pese a irse al parón en una dinámica negativa, ha vuelto en buena forma y derrotando a domicilio a Werder Bremen por 1:2. Los Nórdicos se adelantaron primero por mediación de Amos Pieper pero, aprovechando un error del mismo jugador, Jannik Haberer puso el empate y después Kevin Behrens completó la remontada. El conjunto de Urs Fischer está ahora a tres puntos del líder, y la próxima jornada, el Frankfurt visitará al FC Bayern mientras el Union jugará contra el Hertha. ¿Será posible un asalto al liderato con el Derby Berlinés? El espectáculo para el arranque de la segunda vuelta está servido.