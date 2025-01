Los 3 clubes de la Bundesliga que buscan a Dani Olmo

En las últimas horas, se ha dado a conocer que hay 3 clubes de la Bundesliga que están monitoreando la situación de Dani Olmo.

Una situación particular en Barcelona

Sin ninguna duda lo que ocurre con el mediocentro es algo que pocas veces se vio. La Liga rechazó su inscripción como jugador blaugrana y el proceso judicial no ha derivado en una buena respuesta para ellos. Pasó por dos juzgados y ambos rechazaron el pedido de los directivos y hoy ha quedado como agente libre. El jugador no quiere saber nada con salir del Camp Nou, pero no puede jugar y está a la espera de lo que ocurra con La Liga.

3 clubes de la Bundesliga quieren el regreso de Dani Olmo

El Bayer Leverkusen, el Bayern, el RB Leipzig y el Big 6 inglés están interesados ​​en fichar al jugador del Barcelona Dani Olmo. Como bien dijimos, el club catalán no pudo inscribir al jugador de 26 años antes del tiempo previsto y ya es agente libre desde ayer cuando inició el mercado de invierno. Es por ello que hoy, es libre de fichar por cualquier equipo, pero hasta el momento ha mantenido su deseo de cumplir su contrato con el Barça, que vence en 2030.