Los 3 partidos destacados de la jornada 25 de la Bundesliga

Después de disputar la jornada europea entre semana, los equipos de la Bundesliga vuelven a la competencia y te traemos los 3 partidos destacados de la jornada 25.

Borussia Dortmund – FC Augsburg

Después de un flojo empate en Champions ante Lille, Los Negriamarillos vuelven al terreno nacional y saben que no tienen margen de error. Hoy están a seis puntos de clasificación a la próxima Orejona y ya se está rumoreando que si no consiguen el objetivo, la situación financiera en verano sería dramática. Ahora bien, los tres puntos no están del todo asegurados, Los Bávaros ya los vencieron cuando se jugó el partido en su casa y ahora buscan un pleno en un Westfalenstadion que estará colmado como cada fin de semana.

SC Freiburg – RB Leipzig, el más destacado de la jornada 25 de Bundesliga

Y si hablamos de duelos claves por las próximas Copas Europeas tenemos que mencionar el que encuentra al quinto y al sexto de la actual clasificación. Freiburg en la última jornada igualó ante Augsburg y frenó su pleno de victorias, pero sabe que tiene un partido clave contra un Leipzig que viene de capa caída. Hace tres partidos que los de Marco Rose no pueden ganar y, como si ello fuera poco, ya se habla de una posible salida del entrenador si se queda afuera de la próxima Champions.

FC Bayern München – VfL Bochum

Por último, encontramos un duelo de «amigos». Se sabe desde hace mucho tiempo que Los Rojos y Los Azules son aliados y que mejor manera de que este partido le caiga a un Bayern que está a nueve puntos de Leverkusen en la cima y, quizás, se estira aún más. Las Aspirinas, que cayeron ante ellos entre semana por la UCL, juegan contra Bremen y todavía no se sabe si guardarán jugadores pensando en la vuelta. Ante esto, Kompany deberá poner toda su energía para llevarse los tres puntos y asegurar cada vez más la conquista local.