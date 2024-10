Los 3 partidos destacados de la jornada 7 de la Bundesliga

Después del parón internacional, la pelota vuelve a rodar en la Bundesliga y te traemos los partidos a ver de la jornada 7.

Borussia Dortmund – FC St. Pauli

Un duelo, dos realidades dispares. Así llegan Borussia Dortmund y FC. St. Pauli para abrir la séptima jornada y reeditar un partido que no se juega desde hace 13 años en la élite del fútbol alemán. El último enfrentamiento se dio en la temporada 2010/11 con una victoria negriamarilla por 2:0. Si se cuentan todas las competiciones, Los Piratas tuvieron éxito al eliminar al BVB de la DFB Pokal 2021/22.

Volviendo al plano actual, el equipo de Nuri Sahin no sale de la irregularidad. Si bien los registros son mejores de local que de visitante, la realidad está en que el rendimiento en líneas generales no convence en absoluto. De hecho, el único rival al que dominó de principio a fin fue Heidenheim. En el resto no impuso sus condiciones. Por si fuera foco, en la fecha pasada mostró una imagen muy preocupante en la derrota ante Union Berlin. Es por ello que buscará los tres puntos en casa para hacerse fuerte y mejorar el funcionamiento de cara a lo que viene. Todo con las miras puestas en engancharse en los puestos de arriba.

Por su parte, el conjunto recién ascendido no termina de hacer pie en primera división. No solo le cuesta un mundo adaptarse al ritmo, sino también traducir el buen juego en resultados. La idea de Alexander Blessin es clara y los jugadores la llevan a cabo. Ahora bien, la falta de experiencia y calidad en la plantilla son muy notorias. La defensa es sólida, pero el ataque es demasiado limitado. Por ende, el técnico pirata tratará de ajustar las tuercas para enderezar el rumbo. Eso sí, hoy tendrá una dura prueba en un feudo en el que nunca ganó.

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt

El primer turno de la jornada del sábado tendrá un partido apasionante desde el vamos. Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt se medirán en un choque con muchos condimentos. Primero, son dos equipos de la parte alta de la tabla. El quinto recibirá al tercero. Después por las dinámicas de ambos.

Las Aspirinas están lejos de su mejor versión. Vienen de dejarse dos puntos ante Holstein Kiel y dejaron pasar la oportunidad de acercarse a la cima. Aún así, el ataque demoledor que tienen les permite mantenerse en los primeros puestos. Al mismo tiempo acusan de problemas defensivos que lo convierte en el quinto equipo más goleado del torneo. Mientras que Las Águilas continúan con su tónica ascendente. Tras sus cuatro victorias al hilo consiguieron un valioso empate que los deja a un punto del líder.

Otro aspecto a tener en cuenta es el duelo de duplas en el frente de ataque. Del lado de Leverkusen, Victor Boniface y Florian Wirtz participaron en 10 goles de su equipo. Aunque este último es duda para el encuentro de mañana. En el caso del Eintracht, Omar Marmoush y Hugo Ekitiké son determinantes con 16 participaciones en goles entre los dos.

FC Bayern München – VfB Stuttgart, el partido de la jornada de la Bundesliga

La jornada sabatina se llevará los focos en su segundo turno. En esta oportunidad, FC Bayern München y VfB Stuttgart protagonizarán un duelo con mucha historia. Dos de los equipos más importantes del sur de Alemania. De los más convocantes y los más laureados de la región.

Si bien Los Bávaros perdieron cuatro puntos en los últimos dos partidos, la realidad es que estuvo muy a la altura de las circunstancias. Las sensaciones siguen siendo buenas bajo la conducción de Vincent Kompany, pero les costó cerrar los partidos. Ahora tendrán otra gran prueba de fuego con un rival de calibre.

Por otro lado, Los Suabos sienten el desgaste de afrontar la triple competencia. Eso se ve reflejado en su andar en la Bundesliga. A pesar de haber goleado al Borussia Dortmund cosechó tres empates consecutivos que le impidieron seguir en la buena senda. Por lo pronto buscarán reponerse del presente irregular y tratarán de mostrar una versión similar a la de la última victoria ante el gigante muniqués sobre el final de la temporada pasada.