Los alemanes pisan fuerte y se quedan con la UEFA Champions League

Los alemanes se hacen con el protagonismo de la final de la Champions League y le dan el título al Chelsea.

Kai Havertz, el goleador

No cabe ninguna duda de que la sorpresa de la final fue tener a Havertz como goleador. No porque no fuera algo que no pueda suceder, sino porque no es un jugador que se destaca por grandes actuaciones en esta clase de partidos.

Sin embargo, gracias a una gran asistencia de Mason Mount, el exBayer Leverkusen paso a Ederson y marcó el único gol del partido. Algo que también festejaron las Aspirinas debido a que, los blues por el alza de la orejona, deberán desembolsar una gran cifra de dinero.

Thomas Tuchel, el estratega

En su revancha tras la derrota en la anterior final frente a FC Bayern München, a Tuchel se le hicieron realidad sus sueños. Tocar el cielo con las manos alzando la máxima competencia europea, el exentrenador de Borussia Dortmund entra en la gran discusión del mejor entrenador de la temporada.

Sin dudas, el nacido en Krumbach demuestra que con trabajo fino puede hacer cosas fenomenales. Sobre todo, teniendo en cuenta que este Chelsea al principio de la temporada, lejos estaba de este resultado. Pero tras su llegada, levantó a los londinenses y los lleva a ganar la Champions League por segunda vez en su historia.

Antonio Rüdiger, el muro

Lo de Antonio Rüdiger fue el fiel reflejo del conjunto blue en su totalidad. De ser suplente con Lampard a ser una autentica muralla en el fondo de Thomas Tuchel, quien es el gran culpable de este presente del exStuttgart.

Esto se debe a que el entrenador teutón confió en él y los resultados están a la vista. Antonio no es un defensor que se caracteriza por ser tan atento, pero en esta final ha borrado totalmente del partido a los atacantes de Manchester City. Da gusto verlo así.

Timo Werner, el sacrificio

Sería muy deshonesto de nuestra parte hablar bien del partido que ha jugado el exRB Leipzig. Ha tenido varias ocasiones y no ha sabido aprovechar ninguna. Empero, Thomas Tuchel siguió apostando en él porque sabe que no es un jugador que solo aporta en la tabla de goleador.

Werner ha perdido un poco de efectividad tras su salida de Los Toros Rojos, pero ha congraciado una gran temporada. Quizás no siendo ese goleador que esperaban, pero si siendo muy participativo en el juego colectivo en ataque. En esta temporada marcó en 12 ocasiones y dio 15 asistencias. Estadísticas que hablan del cambio en su juego.

Los alemanes levantan la Champions League y Joachim Löw sonríe

Claramente que si le preguntaban a Löw quién quería que gane la final, sin duda alguna, hubiera respondido Chelsea. Esto se debe a los blues contaban con más alemanes en su plantilla que el conjunto dirigido por Pep Guardiola.

Y además, Havertz y Werner, dos jugadores que necesitan mucha confianza, llegan en su mejor momento personal. De cara a la Eurocopa, Jogi todavía no tiene su equipo confirmado, empero, tendrá a varios titulares en el olimpo de su carrera.