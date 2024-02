Los cinco mejores jugadores de la Jornada 21 de la Bundesliga 2023/24

En una inusual elección de los mejores jugadores de la jornada de la Bundesliga, tres defensores se abren paso en nuestro Top 5.

Marcel Schuhen – SV Darmstadt

Fue una jornada destacada para varios porteros. Lukas Hradecky mantuvo la valla invicta ante el FC Bayern München, Gregor Kobel también lo logró contra SC Freiburg, y Frederik Ronnow hizo lo propio ante VfL Wolfsburg. Sin embargo, Schuhen tuvo que soportar 24 tiros en total, ocho a su portería, por parte del Borussia Mönchengladbach. Y el 0:0 final es un punto que siempre ayuda en la pelea por la permanencia.

Pascal Stenzel – VfB Stuttgart

La posición de Pascal Stenzel en la defensa del Stuttgart se ha visto amenazada en los últimos meses por Anthony Rouault, cedido por el Toulouse, y Josha Vagnoman, que regresó de una lesión. Pero el domingo le dieron el visto bueno contra el Mainz 05 y la rompió: dos asistencias en el 3:1 final, con una alta efectividad de pases del 96%. Sólido.

Donyell Malen – Borussia Dortmund

Edin Terzić parece haber encontrado al compañero ideal de ataque de Niclas Füllkrug. Y para sorpresa de muchos, es Malen. El neerlandés fue el jugador que más remates a puerta realizó en la victoria del BVB por 3:0 contra el Freiburg (cuatro) y, con su doblete, igualó en esta jornada su mejor marca personal en una campaña de la Bundesliga con nueve goles, tal como lo hizo la temporada anterior. Un buen momento que la afición aurinegra agradece.

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen

“Beneficiado” por la lesión de Victor Boniface, Grimaldo se convirtió en el hombre más peligroso del ataque del Leverkusen. El español disparó dos veces a puerta, con 50% de efectividad, tras marcar su octavo gol de la temporada en la victoria por 3:0 contra el FC Bayern. En total, el lateral participó en 17 tantos (ocho goles, nueve asistencias) del líder indiscutible que tiene la Bundesliga.

Josip Stanišić – Bayer Leverkusen

Sin embargo, EL JUGADOR DE LA JORNADA quedó para su colega en la otra banda. Seguramente, Stanišić hubiese preferido marcar su primer gol con el Bayer 04 ante otro rival. Pero para el club, la inexorable Ley del Ex no pudo haber llegado en mejor momento. Al croata no solo le alcanzó con marcar el 1:0, sino que también fue uno de los pilares de la defensa que mantuvo el cero en la portería local. Al Rekordmeister no deben quedar dudas de que cometió un grave error al dejarlo ir en verano.