Los cinco mejores jugadores de la jornada 22 de la Bundesliga 2024/25

Goleadores de todo tipo y colores aparecen entre nuestros cinco elegidos de la jornada 22 de la Bundesliga.

Thomas Dähne – Holstein Kiel

Sí, recibió tres goles. Pero también hay que decirlo: tuvo su debut en esta jornada. Y ante el segundo equipo más goleador del torneo, el Eintracht Frankfurt, paró seis tiros a puerta (mejor valor de todos los porteros en la jornada 22 de la Bundesliga). También fue el primer portero del Kiel en la historia del torneo en detener un penalti.

Lukas Ullrich – Borussia Mönchengladbach

Por el lateral izquierdo, marcó su primer gol en la liga en su ciudad natal, Berlín, y luego ayudó incansablemente a defender la ventaja de manera excelente. Así, ganó el 61% de sus duelos y contribuyó en ambas áreas a la victoria por 1:2 sobre Union.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Puede que no se marcaran goles en el choque por la cima de la tabla entre el Bayer Leverkusen y el FC Bayern. Pero no fue por falta de esfuerzo del local, ni mucho menos por parte de Wirtz. Fue el jugador que más ocasiones de gol tuvo (siete) y el que más duelos tuvo (39, ganando más de la mitad). A pesar de ser la figura de la cancha, no pudo marcar el gol de la victoria que podría haberle dado vida a su equipo en la pelea por el título.

Tom Bischof – TSG Hoffenheim

Así y todo, Wirtz fue superado esta jornada 22 de la Bundesliga. Ningún jugador participó directamente en más remates a puerta que Bischof (ocho, tres de ellos él mismo y cinco en asistencias). Uno de ellos hizo la diferencia de su equipo en la crucial victoria por 3:1 ante el Werder Bremen, su exequipo. El centrocampista, que se dirige al FC Bayern, también ganó el 66% de sus duelos en una excelente actuación general.

Georgios Masouras – VfL Bochum

Sin embargo, EL JUGADOR DE LA JORNADA fue Masouras. Cedido desde Olympiakos, marcó un doblete en su presentación: ni más ni menos que ante el Borussia Dortmund. Así, contribuyó en la victoria por 2:0 en el mini-derbi. El delantero griego de 31 años fue el que más remates realizó en el partido (siete) y también el que más duelos disputó hasta el momento de su sustitución (25).