Los cinco mejores jugadores de la Jornada 23 de la Bundesliga 2023/24

La jornada 23 no fue la mejor para los porteros de la Bundesliga. Los delanteros se quedaron con gran parte de nuestro Top 5 semanal.

Kevin Trapp – Eintracht Frankfurt

La visita del VfL Wolfsburg no fue la que esperaba el Frankfurt. Los dirigidos por Niko Kovač le complicaron la vida ofensivamente y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos, si no fuera por el milagroso gol de Omar Marmoush. En ese sentido, no se puede dejar afuera la actuación de Trapp que, si bien le anotaron dos goles, evitó otros seis remates a portería. El número más alto para una fecha sin vallas invictas.

Granit Xhaka – Bayer Leverkusen

El líder de la Bundesliga tiene la seguridad de contar con uno de los mediocampistas con más forma de toda Europa. Xhaka abrió el marcador con un espectacular disparo desde fuera del área cuando Leverkusen venció 2:1 al Mainz en la apertura de la jornada. El suizo tuvo trabajo, siendo el jugador que más veces tuvo el balón (120 veces), ganando el 67% de sus duelos y completando el 93% de los pases.

Jordan Siebatcheu – Borussia Mönchengladbach

Los Potros regresaron a la senda de la victoria, y de qué manera: con un 5:2 sobre un VfL Bochum que llegaba tras ganarle al mismísimo FC Bayern München. Sin embargo, los de Gerardo Seoane desplegaron su mejor juego ofensivo de la temporada y, entre todos ellos, destacamos a Jordan. Realizó el mayor número de tiros a portería del partido (cuatro) y marcó su quinto gol de la temporada en la Bundesliga; un récord personal para él.

Maximilian Beier – TSG Hoffenheim

Aunque la tabla de goleadores tiene un único líder, la tabla alternativa de goleadores alemanes cuenta con tres delanteros variopintos: Deniz Undav (14), Niclas Füllkrug (11) y Maximilian Beier (10). Este último engordó su número en la visita a Dortmund, ayudando a su equipo con una remontada en tan solo cuatro minutos. Además de su doblete, tuvo la mayor cantidad de tiros a portería (tres) y realizó la mayor cantidad de sprints (34).

Harry Kane – FC Bayern München

¿Quién si no él para ser EL JUGADOR DE LA JORNADA? Difícil pronosticar cómo sería la actualidad del cuadro bávaro si no fuera por Kane. Muchos lo acusarán con su “maldición de títulos”, pero el FC Bayern tiene razones para pensar que es una bendición tenerlo: marcó su séptimo doblete de la temporada, con un gol en el último minuto para ganarle 2:1 al RB Leipzig, y es el primer jugador en la historia de la Bundesliga en marcar 27 goles en la jornada 23. Los de Múnich pueden no ganar el plato, pero definitivamente no será por Kane.