Los cinco mejores jugadores de la jornada 28 de la Bundesliga 2024/25

Nuevos nombres aparecen por primera vez dentro de nuestros cinco elegidos de la jornada 28 de la Bundesliga.

Tiago Cardoso – Borussia Mönchengladbach

El joven portero del Gladbach tuvo una fecha para el recuerdo en la jornada 28 de la Bundesliga gracias a nada menos que nueve paradas en el empate 1-1 ante el St. Pauli, que mantuvo intactas las aspiraciones de su equipo a los cuatro primeros puestos. La única mancha en su impecable historial es que finalmente encajó un gol tras 283 minutos en la Bundesliga. Solo tres porteros en la historia de la liga tienen semejante imbatibilidad en su debut, y se ha ganado un merecido puesto en nuestros cinco elegidos con motivo de su cumpleaños 19.

Carney Chukwuemeka – Borussia Dortmund

Chukwuemeka hizo su debut como titular en el encuentro de Las Abejas en Freiburg, y no desentonó. El habilidoso jugador de 21 años cedido por el Chelsea FC no perdió tiempo en dejar un gran impacto, anotando su primer gol en la Bundesliga en la victoria por 1:4 y ganando más de la mitad de sus 27 duelos por el balón (56%). No por nada el club piensa en mantenerlo después de esta temporada.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Ritsu Dōan – SC Freiburg

¿Puede destacarse un jugador a pesar de caer goleado? En el caso de Dōan, sí. La derrota de los de la Selva Negra no fue por falta de esfuerzo del prodigio japonés. Al contrario, el extremo tuvo más disparos que cualquier otro futbolista en el campo (cinco) y dio la asistencia a Maximilian Eggestein en el tanto de consolación del Freiburg en los últimos minutos. Amén también a la actuación de Gregor Kobel, que evitó que el partido sea más peleado desde el resultado.

Romano Schmid – Werder Bremen

Ante un equipo que pelea por entrar a Champions como el Eintracht Frankfurt, tuvo la mayor cantidad de tiros a puerta (cinco) y participó en los dos tantos del Bremen (asistencia y gol) en la victoria contra Las Águilas. Schmid ya ha participado en cinco goles durante las últimas seis jornadas.

Ermedin Demirović – VfB Stuttgart

No había otro mejor para elegir como el JUGADOR DE LA JORNADA. Demirović alcanzó un impresionante total de 13 goles en su primera temporada con la camiseta del Stuttgart y anotó su primer hat-trick en la Bundesliga en la victoria por 0:4 en casa del VfL Bochum. En esta jornada, el delantero de 27 años marcó con tres de sus cuatro remates a portería, impulsando las esperanzas de clasificación europea del equipo de Sebastian Hoeneß.