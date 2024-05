Los cinco mejores jugadores de la temporada 2023/24 de la Bundesliga

La Bundesliga 2023/24 llegó a su fin y, tras 34 jornadas, llegó el momento de ver cuáles fueron los cinco mejores jugadores de la temporada.

Oliver Baumann – TSG Hoffenheim

Aunque Julian Nagelsmann sorprendió a muchos con la convocatoria de cuatro porteros para la Eurocopa, la llamada a Baumann no debería ser una sorpresa en sí. El Hoffenheim regresará a Europa con un plantel interesante y el arquero que más salvadas realizó en la Bundesliga: 157, inclusive un penal atajado ante Mainz 05 por una falta que él mismo cometió. Es cierto que 66 goles encajados es un número alto; pero créannos que, sin él, serían muchos más.

Xavi Simons – RB Leipzig

El gran diamante en bruto que tienen Los Toros Rojos tuvo otra temporada para el recuerdo. Tras ser goleador de la Eredivisie con el PSV, en RB Leipzig mostró otra faceta: la de asistir. En Alemania, desarrolló más su creatividad a la hora de generar el juego del equipo de Marco Rose y sus once asistencias lo ponen al lado de grandes nombres como Leroy Sané, Julian Brandt y Florian Wirtz. Dos veces elegido Novato del Mes, PSG lo esperará con los brazos abiertos.

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen

El lateral más peligroso de la Bundesliga, se consagró como el máximo asistidor del torneo con 13 en total. El quinto futbolista que más centros ejecutó (169) y el segundo que más distancia recorrió en total (349 km.). Además, está dentro de los 10 jugadores con más remates al arco, disparando 73 veces y consiguiendo 10 goles. Las estadísticas acompañan al contexto: recién “perdió” la titularidad en la fecha 29, cuando Leverkusen se consagró campeón ante Werder Bremen y Xabi Alonso tuvo que rotar. Aun así, ingresó desde el banco y generó una asistencia.

Harry Kane – FC Bayern München

Solo una lesión evitó que estemos hablando de una temporada emblemática de Harry Kane. El inglés estuvo lejos de ser una maldición para el FC Bayern y, al contrario de las burlas y los memes, los muniqueses pelearon por el título durante tanto tiempo gracias a sus goles: 36 tantos y ocho asistencias lo ponen en una élite histórica de los mejores jugadores de la Bundesliga, en carrera para ganar la Bota de Oro en su primer año en Alemania. ¿Hace falta agregar algo más?

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Fue elegido el JUGADOR DE LA TEMPORADA de forma oficial. ¿Por qué nosotros no nos íbamos a sumar? Sus 11 goles y 11 asistencias (los mejores de su carrera hasta ahora) no hacen justicia a la importancia que tiene su figura en la creación de juego del Bayer Leverkusen. Para Xabi Alonso, “Flo es un buen jugador incluso al 70 por ciento”. Para una leyenda como Christian Streich, del Freiburg, “no se puede defender contra Florian Wirtz”. Driblear, cubrir, crear y anotar; el pack completo del hombre que hace jugar a un equipo que hace 51 partidos que no pierde y va por un triplete invicto. Todo eso, a sus 21 años.