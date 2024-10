Los tres nominados al premio Rookie del mes de Septiembre

La Bundesliga llevará a cabo el primer Rookie de la temporada 2024/25. En esta ocasión premiará a los mejores novatos del mes de Septiembre. ¿Quiénes son los tres nominados?

Kaua Santos – Eintracht Frankfurt

Una de las grandes apariciones en este comienzo de temporada es Kaua Santos. El joven arquero brasileño irrumpió en escena con la difícil misión de reemplazar a Kevin Trapp que está lesionado. Al margen de eso, el contexto no lo pesó y lo demostró con sus actuaciones. Especialmente para evitar que sus rivales se metan en partido e incluso que se pusieran por delante.

Por ejemplo, cumplió un papel muy importante en su partido de debut ante Wolfsburg. Justo cuando Trapp salió lesionado. Además contribuyó en las siguientes victorias frente a Borussia Mönchengladbach y Holstein Kiel. Por si fuera poco, sus atajadas en el último partido contra el Bayern fueron fundamentales para que el Eintracht Frankfurt sacara un muy buen empate contra el FC Bayern München.

No solo eso, sino también se convirtió en el sexto arquero con más paradas en el torneo con 21. Esa es la cuarta mayor cantidad en todo septiembre, a pesar de haber jugado 45 minutos menos.

Fabian Rieder – VfB Stuttgart

Tras ser una de las revelaciones de la Eurocopa 2024, Fabian Rieder emprendió una nueva aventura en Stuttgart procedente del Stade Rennes. Ni bien llegó aseguró que estaba dispuesto a ayudar a su nuevo equipo. Vaya si lo hizo.

Si bien no es un titular habitual se las ingenió para mostrar destellos de su calidad. Su primer gol como suabo llegó en la segunda jornada ante Mainz. Con una gran ejecución de tiro libre y con una pequeña complicidad de Robin Zentner convirtió el 3-2 parcial. Aún así no sirvió para que los tres puntos quedaran en casa. No contento con eso causó impresión en su primera aparición en el once titular. Sus dos asistencias sirvieron para que el Stuttgart consiga la primera victoria del torneo contra Borussia Mönchengladbach.

Pese al poco tiempo de juego, el suizo tiene uno de los mejores registros estadísticos de Los Suabos. Es el segundo que más balones ganó y el tercero que más remates al arco realizó.

Michael Olise – FC Bayern München

Sin dudas que el fichaje de Michael Olise por el FC Bayern München es uno de los más ilusionantes de esta temporada. El extremo francés llegó desde el Crystal Palace, a cambio de 53 millones de euros. Mucho dinero invertido y muchas expectativas depositadas en él.

No necesitó mucho tiempo para ganarse un lugar en el once titular de Vincent Kompany. En los seis partidos disputados por Bundesliga demostró de qué está hecho. Sus cuatro goles y dos asistencias es un fiel reflejo de ello, aunque no es solo eso. Su desequilibrio y su capacidad de imponerse en el uno contra uno se ven a las claras. También se entendió a la perfección con Jamal Musiala y Harry Kane en el frente de ataque.

Tal es así que no le pesó el paso de un equipo de mitad de tabla de Premier League a uno de grandes pretensiones como Los Bávaros. De momento está más que a la altura de las circunstancias.