Los tres partidos a ver de la jornada 22 de Bundesliga

Una Bundesliga muy igualada en la lucha por el título nos ofrece tres partidos a ver en esta jornada 22, con un duelo entre líderes.

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig

Varios duelos se presentan en el partido que se disputará en el primer turno del sábado. Duelo de campeones (el ganador de la Europa League vs. el ganador de la DFB-Pokal), duelo de delanteros (Randal Kolo Muani vs. Christopher Nkunku), y duelo por no perderle pisada a los de arriba.

A cinco y cuatro puntos de los líderes, respectivamente, Frankfurt y Leipzig también lucharán por meterse en zona Champions; competición que ambos equipos disputaron en la semana con resultados muy dispares. Aunque probablemente ninguno de los dos juegue este encuentro con lo mejor que tienen, sigue siendo un atractivo choque entre dos de los mejores planteles de la liga.

FC BAYERN MÜNCHEN – UNION BERLIN, EL MÁS DESTACADO ENTRE LOS PARTIDOS A VER EN ESTA JORNADA 22 DE BUNDESLIGA

Si vienes siguiendo la Bundesliga, no te hará falta explicar por qué es el encuentro más destacado. Pero para aquellos que no, vamos a hacerlo en pocas líneas: La diferencia de goles es todo lo que separa al líder FC Bayern (+40) del tercer clasificado Union Berlin (+11). Los bávaros jugarán en casa tras la dura derrota por 3:2 ante el Borussia Mönchengladbach, lo que fue la novena vez que el Rekordmeister pierde puntos en este torneo.

Union fue uno de esos equipos que le arrebató unidades (1:1 en el An der Alten Försterei) y conseguir la victoria en el Allianz Arena sería el gran golpe en la mesa del equipo de Urs Fischer. Tienen con qué: Invictos en 2023 (cinco victorias y un empate), son uno de los equipos con más forma del continente. Tras conseguir la histórica clasificación a octavos de la Europa League ante el Ajax, veremos si tendrán rotaciones o no para el trascendental partido.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el canal de YouTube de Mi Bundesliga.

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund

Pero tanto FC Bayern como Union estarán atentos a lo que suceda el sábado por la tarde en Sinsheim, donde el otro aspirante al título podría ponerles presión a ambos equipos. Es que el Borussia Dortmund buscará cerrar el día como único puntero, tras destruir los nueve puntos de diferencia que le llevaban los bávaros a principio de año. Con ocho victorias al hilo y un plantel en gran forma, los dirigidos por Edin Terzic se subieron al ring en la pelea por el título.

Enfrente, Hoffenheim lleva un estado de forma inversamente proporcional al de sus rivales. Habiendo sumado 17 puntos en sus primeros 10 partidos de la temporada, solo han sumado dos puntos de sus últimos 11 y una sola unidad conseguida en todo 2023. La llegada de Pellegrino Matarazzo no le ha cambiado la cara a un equipo metido en la lucha por la permanencia, por lo que ganarle al BVB sería un buen punto de partida para ello.