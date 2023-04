Los tres partidos a ver de la Jornada 30 de Bundesliga

La Bundesliga está en sus últimas funciones y ahora llega una jornada 30 con tres partidos que se postulan como obligados a ver.

VfL Bochum – Borussia Dortmund

No cabe ninguna duda que todos los ojos del fútbol alemán estarán puestos en el partido inaugural de la fecha. Borussia Dortmund, puntero a un punto de Bayern, visita Bochum y no tiene otra opción que ganar si quiere depender de sí mismo. La mala noticia que, si bien el equipo local no anda en su mejor momento, siempre le es difícil jugar en el Vonovia RuhrStadion. Y a esta noticia se le suma que no podrá contar con Nico Schlotterbeck que quedó descartado por lesión.

FC Union Berlin – Bayer Leverkusen, el más destacado entre los partidos a ver de la jornada 30 de Bundesliga

Sin dudas que si hablamos de encuentro destacado, tenemos que mencionar al que va a tener como protagonista a Los Unioners y a Las Aspirinas. En primer lugar, ambos llegan en un gran momento. Y en segundo lugar, deben ser los equipos con más hypes del torneo. Los de Urs Fischer están a cinco partidos de cerrar su primera clasificación en UEFA Champions League. Y Los de Xabi Alonso son semifinalistas de UEFA Europa League y sueñan con recortar la distancia de seis puntos a Freiburg y meterse en la Liga de Campeones.

FC Bayern München – Hertha BSC

Para cerrar los partidos a ver, en Múnich se jugará un encuentro que tendrá mucho trasfondo por detrás. Los Bávaros están en una crisis deportiva y dirigencial como nunca en los últimos 10 años y la posibilidad de perder la Bundesliga está delante de sus ojos. Si bien Hertha BSC es de los peores equipos del certamen, a ellos también les quedan cinco finales si no quieren descender. Es por esa razón que además de tener todos los ojos en Bochum, también los tendremos en el Allianz-Arena.