Lothar Matthäus: «Neuer no es el mismo que antes»

En las últimas horas, Lothar Matthäus apuntó contra el rendimiento de Manuel Neuer en el arco en el partido ante Barcelona.

Las palabras de Matthäus sobre Neuer

«No quiero ofender a Manuel, pero ahora mismo no es el apoyo del equipo como antes. Manuel Neuer ya no es Manuel Neuer. Su portería ha cambiado. Antes se anticipaba a cada situación, tenía una visión de 360 ​​grados y podía iniciar ataques con un pase de preparación. Ahora mismo no puede dar seguridad a la defensa».

«Eso lo demuestra también el porcentaje de tiros parados en la Bundesliga, que supera el 40%. Espero que pronto recupere su juego y su confianza de antes. Antes, cuando se enfrentaba a tres tiros a puerta, como en Frankfurt, paraba uno o dos. O en Barcelona, ​​de cuatro tiros, paraba uno o dos. El segundo gol del Barcelona es un buen ejemplo: Manuel dudó, se salió de su línea y no pudo hacer nada para evitar el gol».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Se retirará a final de temporada?

Como bien se sabe, el portero alemán decidió retirarse de la selección alemana tras la Eurocopa del presente año. Se sabe que su rendimiento ha ido en bajada y su contrato es hasta final de la presente temporada. Es por ello que ya hay muchos que especulan con un posible retiro como jugador, empero, Neuer, como suele hacer, lo va a decidir cuando se termine el presente curso. En Bayern siempre dejaron claro que renovará contrato hasta el tiempo que él desee.