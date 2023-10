Luz verde: Manuel Neuer podría atajar ante Mainz 05

En las últimas horas, Kicker confirmó que Manuel Neuer ya podría volver a atajar en FC Bayern München ante Mainz 05.

Llegó el gran día

Después de más de 10 meses de recuperación, ha llegado el día que todo el mundo bávaro esperaba. Tras empezar su entrenamiento hace unas semanas, Manuel Neuer recibió el alta médica y ya tendría luz verde para atajar este fin de semana.

Sin dudas, es una gran noticia para todo Bayern. Recordemos que quien lo reemplazó hasta aquí era Sven Ulreich y este despertaba variadas opiniones entre los fanáticos. Para algunos, nunca estuvo a la altura de las circunstancias, pero para otros, generalmente, nunca tenía la culpa de los goles que le marcaban.

Justamente por lo mencionado, todo el mundo estaba esperando la vuelta de Manuel. Hasta la dirección deportiva, que quiere ver en que nivel vuelve para ver que se hace con la lista de porteros de cara a futuro. Recordemos que hay algunos que son escépticos después de su rotura de tibia y peroné.

¿Neuer sería titular ante Mainz?

De la mano, con todo lo mencionado, lo que hay que destacar en este sentido es que ya el arquero declaró que si vuelve a la nómina es para ser titular. Él no esperará la chance desde el banco de suplentes, es por ello que se dice que se demoró un poco más su retorno. Hasta no estar a tope, prefería no volver.

En esta sintonía, veremos si Thomas Tuchel da el golpe sobre la mesa y lo alinea en el XI en la visita a FSV Mainz 05.