Mainz 3:1 Dortmund: los de Sahin cumplirán siete meses sin victorias de visitante

Borussia Dortmund volvió a caer en condición de visitante y FSV Mainz 05 consiguió su primera victoria como local.

Un primer tiempo accidentado para Los Negriamarillos

No cabe ninguna duda de que Dortmund cogió un poco de aire después del triunfo ante Leipzig y Sturm Graz. Sin embargo, llegaba a este partido con la gran presión de que no gana un partido en condición de visitante hace casi siete meses por Bundesliga.

Ahora bien, el encuentro iba a empezar muy parejo, pero Emre Can (¿cuándo si no?) otra vez fue protagonista. Cometió una durísima infracción sobre Lee que le valió la expulsión y desde allí, desarmó todo el sistema defensivo. Así fue como en uno de los primeros ataques después de la acción, el mencionado Lee marcó el primer gol del encuentro.

Dortmund estaba totalmente perdido. No encontraba ningún camino en ataque y en defensa era un tembladeral. Empero, otra vez, apareció Guirassy inventándose un penal para igualar la historia. Una historia que no iba a terminar de la mejor manera porque faltando segundos para el cierre del PT, Burkhardt se iba a aprovechar de los huecos defensivos para firmar el 2:1.

El segundo tiempo reafirmó que Sahin no era capaz de que Dortmund de vuelta la historia ante Mainz

En la segunda parte, BVB tenía una tarea difícil, pero no imposible. Ya se veía como Nmecha sufría mucho en defensa ocupando el lugar que dejó Can y se necesitaban cambios. Sin embargo, Sahin decidió no meter mano en el equipo, pero sí ubicar a Gross (mediocentro) como central y a Beier (centrodelantero) de lateral derecho. Y así fue como, Nebel al 54′ marcó el 3:1 para los locales.

Luego de ello, recién ahí, el entrenador de los Negriamarillos comenzó a cambiar los que venían jugando sin ningún tipo de resultado en el desarrollo del encuentro. Con esta derrota, el próximo 13 de noviembre cumplirá siete meses sin ganar en condición de visitante por Bundesliga.