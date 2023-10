Manchester City logra sobre el final la victoria sobre RB Leipzig

En un partido donde RB Leipzig pudo soñar por minutos con empatar contra el vigente campeón de la Champions League, Manchester City le dio un golpe de realidad en el tramo final. El gol de Openda, que había igualado el marcador al inicio del segundo tiempo tras el tanto inicial de Foden, quedó en nada tras las dianas de Julián Álvarez y Doku en los últimos minutos.

El planteo inicial de Leipzig no funcionó

Después de hacer sus deberes en la primera jornada, al equipo de Marco Rose le tocaba la peor cita de la fase de grupos y es enfrentar a Manchester City. Un duelo que podía servir para decantar desde el inicio quién puede ser el primer clasificado del Grupo G y donde Los Toros Rojos tenían muy presente la eliminación en octavos de final de la pasada temporada, con el correctivo sufrido en su visita al Etihad. Esta vez, tenían la fortuna de jugar en casa, donde en aquella misma llave contuvieron a los Citizen.

Con las desafortunada lesión de rodilla de Olmo, pieza que les podrían haber ayudado a ser más agresivos desde el inicio, Marco Rose y los suyos decidieron que el primer tiempo fuera de limitar daños, aguantar atrás y ceder al City la posesión. Un plan que salió bien durante el inicio pero que, viendo que los contraataques no acababan por generar peligro, no invitaba al optimismo. Así, en 24 minutos, una llegada de Foden desde segunda línea desembocó en el gol del rival, que lo venía buscando con ganas. Como esperar no funcionó, a los de Rose les tocó cambiar el plan.

Un golazo de Álvarez acabó con la esperanza que había generado Openda

Agazapados todo el primer tiempo, en el segundo tiempo los locales empezaron con un mayor ímpetu y ganas de sorpender. Quien obtuvo el premio no fue más que quien lo buscó con más insistencia. Loïs Openda, en apenas tres minutos tras el descanso, fabricó el tanto del empate. Se ofreció para recibir el balón en transición, tocó de espaldas para zafarse de la marca y un pase de Poulsen le dejó de cara a la portería. El ex del Lens aguantó el cuerpeo con Akanji y, en el mano a mano ante Ederson, no perdonó. Era la primera gran ocasión de peligro que generaba el Rasenballsport y no la desaprovecharon.

Con la igualdad de vuelta en el marcador, el City volvió al asedio pero no tuvo tanta fortuna, mientras que los cambios realizados por Marco Rose permitieron incomodar un poco más la circulación de balón. Sin embargo, cuando se acercaba el final y crecía la esperanza de rescatar un punto, llegó el jarro de agua fría. Julían Álvarez, que había entrado como sustituto, tuvo un momento para respirar en la frontal y conectó un disparo directo a la escuadra. Y ya en el descuento, Doku sentenció con el definitivo 1:3 cuando los locales se habían volcado arriba.

Leipzig se mantuvo sereno y en el segundo tiempo dio señas de poder contener al vigente campeón de la Champions League, pero en esta competición todo se decide por detalles y Manchester City rara vez perdona. Al menos, los de Marco Rose sabían que sacar un resultado favorable era muy complicado y que el pase de ronda no se escapará si saben hacer sus deberes en las próximas jornadas contra el Estrella Roja.