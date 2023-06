Manchester City oferta 90 millones de euros por Josko Gvardiol

Manchester City se lanza a por el fichaje de Josko Gvardiol en este mercado y ha presentado una nueva oferta de 90 millones de euros a RB Leipzig. El reciente campeón de la Champions League ya tendría el sí del defensor croata.

El Manchester City se lanza con todo para fichar a Josko Gvardiol

El éxodo de estrellas de RB Leipzig continúa. En los últimos días se hizo oficial la marcha de Christopher Nkunku al Chelsea y Dominik Szoboszlai está levantando mucho interés y podría salir del club este verano. A ellos se les suma un Josko Gvardiol, uno de los objetivos primordiales del Manchester City, que lleva días negociando con Los Toros Rojos.

Tal y como informa Sky Alemania, la última oferta que han presentado los Citizen es de 90 millones de euros + variables. El propio Gvardiol ya tendría un acuerdo verbal con el conjunto dirigido por Pep Guardiola y, pese a tener contrato hasta 2027, en Leipzig no se oponen a su salida si es por una cantidad tan alta. De hecho, se puede convertir en la venta más cara de la historia del club.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Leipzig ya habría elegido a su reemplazante

El vacío que dejaría Josko Gvardiol no es fácil de reemplazar y es que, tras dos temporadas en la Bundesliga, se ha convertido en uno de los mejores centrales jóvenes del fútbol europeo. No obstante, el equipo del gigante energético ya ha estudiado el mercado y habría elegido a su reemplazante deseado. El mismo medio afirma que se trata de Castello Lukeba, central francés de 20 años que viste la camiseta del Olympique de Lyon. No saldrá barata su ficha pero, con todo el dinero que dejaría la venta de Gvardiol al City, en Leipzig tendrán mucho margen para maniobrar y reforzar su plantilla en el mercado.