Manchester United llega a un acuerdo personal con Noussair Mazraoui

El Manchester United acordó condiciones personales con el lateral derecho del FC Bayern München, Noussair Mazraoui.

Inminente fichaje del Manchester United por Mazraoui

Tras el fracaso del fichaje de Mazraoui por parte del West Ham, el United estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el Rekordmeister por su ficha. Tanto los Red Devils como el jugador estaban interesados ​​en formar un vínculo una vez que el trato con los londinenses colapsó.

Desde entonces, según el informe de Florian Plettenberg, se acordaron los términos personales del marroquí y es inminente que se llegará a un acuerdo para quedarse con el futbolista de 26 años.

20 millones de euros costaría la venta en general

Sin embargo, antes, el United espera deshacerse de Aaron Wan-Bissaka. Ironías de la vida, West Ham es el equipo interesado en fichar al ex lateral derecho del Crystal Palace, que no ha logrado establecerse tras dos primeras temporadas impresionantes en Old Trafford.

Se cree que las conversaciones entre los dos clubes se han llevado a cabo durante las últimas 72 horas. Una vez que se llegue a un acuerdo, se espera que el United y el FC Bayern acuerden un paquete similar de 20 millones de euros al que originalmente se había acordado con los Hammers.