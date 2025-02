Manuel Neuer se ausenta de los entrenamientos del FC Bayern, pero estará ante Celtic

Aunque el portero del FC Bayern München, Manuel Neuer, estuvo hoy ausente del entrenamiento del equipo, se espera que esté bajo palos ante Celtic.

Neuer no quiere sobrecarga antes de enfrentar al Celtic

Manuel Neuer se saltó el entrenamiento del equipo del FC Bayern y en su lugar completó un programa individual en las instalaciones interiores de Säbener Straße; según la información de Sky Sport, su participación en el partido del miércoles contra el Celtic no corre peligro. Se trata puramente de una gestión para evitar la sobrecarga antes del encuentro de ida de los playoffs de la Liga de Campeones.

Por su parte, los guardametas Jonas Urbig y Sven Ulreich trabajaron en el campo con el entrenador de porteros Michael Rechner. Daniel Peretz completó su primer entrenamiento individual tras su lesión renal.

Ito también podría ser de la partida para el FC Bayern

Neuer no fue el único en apartarse de forma individual. Por los mismos motivos, también lo hizo Kim Min-Jae. Alphonso Davies (rotura de fibra muscular) aún no entrena con sus compañeros y, por lo tanto, es muy probable que no sea elegido para viajar a Escocia.

También ausentes en el día de la fecha fueron João Palhinha (gripe) y Serge Gnabry (resfriado). El primero corre la misma suerte que el canadiense. Sin embargo, hay esperanzas para que Gnabry se meta en la convocatoria, al igual que Hiroki Ito, que celebró su participación en el entrenamiento con el resto del plantel.