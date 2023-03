En las últimas horas se confirmó que Marco Reus se redujo un 50% de su salario para renovar su contrato y continuar en Dortmund.

Reus redujo su salario para permanecer en Dortmund.

No cabe ninguna duda de que la actitud del capitán de Borussia Dortmund para su club es pocas veces vista en la historia de este deporte. En estos tiempos donde muchos deciden emigrar para poder dar el gran salto sin importar a quienes dejan atrás, Reus volvió a elegir con el corazón.

En la tarde de ayer, WAZ dio a conocer que Marco Reus había tomado la decisión de permanecer en Dortmund, pese a que el requisito del club era que baje considerablemente su salario. La misma fuente informa que aceptó una rebaja del 50%. Ahora en vez de cobrar 12 millones de euros, solo recaudará seis millones.

Ahora bien, lo que cabe aclarar es que aún falta la firma y el anuncio oficial. Pero en este sentido, también hay que decir que, como se viene manejando Kehl, seguramente se anuncie cerca del mercado de verano.

¿Mats Hummels le seguirá los pasos?

En una misma situación se encuentra Mats Hummels, sin embargo, este no ha tomado una decisión. Si bien no está en desacuerdo con reducirse el salario, su intensión pasará plenamente por lo futbolístico. Al parecer el central no quiere quedarse si no cree tener el nivel para jugar en el fútbol de élite.

Todavía falta mucho, no se descarta que pueda quedarse, pero tampoco se descarta una salida a la MLS para jugar sus últimos años de su carrera profesional.