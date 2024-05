Marco Reus, sobre su futuro después del Borussia Dortmund: “Hasta ahora no lo pienso”

La era Marco Reus en el Borussia Dortmund terminará en verano. Pero el jugador de 34 años aún no piensa en su futuro, sino en la final de la Champions.

Marco Reus quiere el cierre definitivo con la Orejona

Después de doce años en el Dortmund, todo terminará en verano para Marco Reus. La leyenda del BVB dejará el club cuando expire su contrato, tal como anunciaron recientemente ambas partes. Para el futbolista, los últimos días han sido una montaña rusa de emociones, como explicó a Sky Sport tras la amarga derrota por 3:0 ante el Mainz 05:

«Las últimas semanas fueron, por supuesto, muy emotivas para mí. No es tan fácil. También me imaginaba un último partido fuera de casa diferente. Es lo que hay. Ahora estoy deseando que llegue la próxima semana y luego el 1 de junio».

El próximo sábado, Reus jugará su último partido en casa antes de su retiro en la definición de la Champions League ante Real Madrid. En 2013, en su primer año en el Borussia, falló por poco en la final contra el FC Bayern. Esta vez espera que las cosas sean diferentes:

«El último partido es una final de la Liga de Campeones, no hay nada mejor. Ahora solo tenemos que coronarlo al final».

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Su futuro lo verá después de la final de Champions

Aunque la Orejona sería una gran manera de coronar su paso en el cuadro aurinegro, el mediocampista sabe que decir adiós es difícil para él. Aun así, ha aceptado su salida e incluso se siente satisfecho:

«Me encanta jugar. Es solo un sueño de niño. Sé, por supuesto, que no me quedan muchos años, así que cada día me esfuerzo más en los entrenamientos, pero sobre todo en partidos, simplemente disfrutarlo, estar con los chicos en el vestuario. Eso es lo que más extrañaré: este ambiente familiar, venir a entrenar con los muchachos, simplemente divertirme. Sabía que nada dura para siempre y eso eventualmente. Llega el momento de decir adiós. Todo está bien, estoy feliz, todo ha ido genial. Ahora con la final también».

La atención del jugador está, aquí y ahora, en disfrutar sus últimas veces con la casaca del Dortmund. Mientras todos lo posicionan en la MLS de los Estados Unidos, el alemán trata de enfocarse para llegar de la mejor manera a la gran final:

«Hasta ahora no pienso en lo que vendrá después. Algo vendrá porque he dicho que me encanta estar en el campo de juego. Pero tenemos un gran objetivo y realmente subordinamos todo a eso. Tenemos que hacerlo realidad y luego ya veremos».