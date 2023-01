Marco Reus vuelve a la convocatoria de Borussia Dortmund

El capitán de Borussia Dortmund por fin está de vuelta. Edin Terzic tendrá a Marco Reus a su disposición, tras superar su última lesión de tobillo, para el encuentro clave de este domingo ante Bayer Leverkusen en el que podrían ponerse a tres puntos del liderato de la Bundesliga.

Reus está disponible por primera vez desde noviembre

En la última rueda de prensa, Terzic anunció que «esperaba contar con Marco Reus» para el partido de este domingo contra Bayer Leverkusen. El capitán de Borussia Dortmund venía sufriendo molestias en el tobillo desde septiembre y, aunque inicialmente los pronósticos no eran muy desfavorables, no ha disputado ningún encuentro oficial desde el 5 de noviembre, contra VfL Bochum, y no pudo viajar con la Selección Alemana al Mundial de Qatar.

Aunque ya durante las últimas semanas Reus pudo volver a entrenar con sus compañeros, no pudo jugar en los dos últimos encuentros ante Augsburg y Mainz al encontrarse, según el club, enfermo. Kicker ha confirmado que entrará en la convocatoria para enfrentar al Leverkusen. Lo que no se sabe, en cambio, es si será titular o arrancará el partido en el banquillo.

Las aspiraciones ligueras de Borussia Dortmund están en juego

El duelo de hoy es de una importancia vital para Borussia Dortmund. Pese a empezar este 2023 a nueve puntos de FC Bayern München en Bundesliga, los tres empates consecutivos de Los Bávaros le dan al club de Westfalia la oportunidad de ponerse a tres puntos del líder con toda la segunda vuelta por delante. Sin embargo, visitar al Leverkusen de Xabi Alonso no será nada fácil, y es que Las Aspirinas vienen en una racha de cinco triunfos consecutivos. El BVB tendrá que sacar su mejor versión si quiere demostrar que aún puede pelear el título liguero.