Marco Rose está al borde del abismo en RB Leipzig

Wolfsburg goleó por 1:5 a RB Leipzig y el futuro de Marco Rose como entrenador quedó muy comprometido.

Una pésima campaña en Champions League

No cabe ninguna duda de que el primer cuestionamiento en la directiva hacia el entrenador se fija en lo hecho en la UEFA Champions League. Si bien el calendario no ha sido nada fácil para ellos, la realidad está en que no han podido ni siquiera sacar un punto en las primeras cinco jornadas de la fase clasificatoria.

Hoy por hoy, tienen solo tres encuentros para levantar, pero la cosa no pareciera mejorar para Los Toros. Incluso meterse en los puestos de play-off por un lugar en los octavos de final parecería un milagro. La directiva ya no estaba nada a gusto con esto, pero la derrota el pasado martes ante Inter no cayó nada bien.

Rose se desinfla en la Bundesliga con Leipzig

Ahora bien, el único argumento del entrenador quedaba en la Bundesliga. Nadie podrá negar que arrancaron una gran campaña en el campeonato alemán y hasta hace unas fechas eran los únicos escoltas. Sin embargo, este mes de noviembre viene siendo una pesadilla para ellos.

Con la goleada que sufrieron hoy ante Wolfsburg, cierran el mes con tres derrotas y un empate ante un Gladbach que tampoco está haciendo una buena campaña. Con estos resultados, se dice que la continuidad del entrenador se decidirá el próximo miércoles cuando se enfrenten a Eintracht Frankfurt por Pokal. Si no logra un buen resultado, su ciclo en el Red Bull Arena estaría totalmente terminado.