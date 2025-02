Marco Rose responde a las críticas sobre su trabajo en el Leipzig

El entrenador del RB Leipzig, Marco Rose, ha respondido a las críticas sobre su trabajo, después de que su equipo sólo haya podido ganar uno de sus últimos siete partidos de Bundesliga.

ROSE CONFÍA EN QUE ESTA TEMPORADA PUEDE SER EXITOSA PARA EL LEIPZIG

En la conferencia de prensa previa al partido de los cuartos de final de la Copa Alemana ante el Wolfsburg este miércoles 26 de febrero, el entrenador alemán fue cuestionado sobre el empate 2:2 ante el Heidenheim del pasado fin de semana y el actual rendimiento de su equipo.

«Por supuesto que siempre me juzgan, especialmente por los resultados», dijo Rose a los periodistas. «No estamos jugando un fútbol celestial en este momento. Está claro que habrá críticas y cuestionamientos».

A pesar de las dudas sobre su futuro, Rose confía en que esta temporada puede ser exitosa para el Leipzig, a pesar de quedar eliminados de la UEFA Champions League tras un solo triunfo en 8 partidos de la fase liga y caer al sexto puesto de la Bundesliga.

“Si no creyera en ello, no estaría aquí. Creo que podemos hacer una temporada exitosa”, recalcó Rose. Lo cierto es que si no logra avanzar a las semifinales de la DFB Pokal y no es capaz de devolver a su equipo a los puestos de Champions, es posible que su continuidad en el equipo esté en riesgo.

SEBASTIAN HOENESS ES EL FAVORITO A SER SU SUCESOR

De acuerdo a información de Kicker, el RB Leipzig ve a Sebastian Hoeness del VfB Stuttgart como el primero en su lista para reemplazar a Marco Rose. El técnico de 42 años trabajó anteriormente como entrenador de juveniles en el Leipzig, por lo que conoce bien al equipo.

En el contrato de Hoeness con el Stuttgart hay una cláusula de rescisión que tiene un valor de unos 8 millones de euros, algo que el Leipzig pagaría sin problemas para hacerse con sus servicios. Se espera que el sobrino de Uli Hoeness tome una decisión sobre su posible salida a finales de abril, ya que el resultado de su actual equipo a final de temporada será clave para su futuro.

El Stuttgart ya está buscando posibles sustitutos en caso de que decida marcharse. Lukas Kwasniok, del SC Paderborn sería uno de los candidatos. Cesc Fábregas del Como y Matthias Jaissle del Al-Ahli también han sido vinculados anteriormente con el club.