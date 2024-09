Mathys Tel podría salir cedido del Bayern München

Según información de BILD, Mathys Tel tiene grandes posibilidades de salir cedido del FC Bayern München en un futuro no tan lejano.

El futuro de Tel es una incógnita

La situación de Matthys Tel en las filas del Bayern es cuanto menos frustrante. El joven francés había llegado procedente del Stade Rennes en verano de 2022 como una de las grandes apuestas a futuro en el frente de ataque. Sobre todo para reemplazar a Robert Lewandowski.

Si bien nunca se consolidó como un habitué en el once ideal sus entrenadores de turno lo tuvieron en cuenta para cambiar el desarrollo de los partidos. Tanto Julian Nagelsmann como Thomas Tuchel le dieron oportunidades. Eso sí, en su mayoría desde el banco de suplentes. Pese a esto, le bastó para convertir 16 goles y brindar 6 asistencias en 72 partidos (14 como titular). No obstante, la situación con Vincent Kompany es totalmente distinta.

En lo que vamos de la presente temporada apenas tuvo continuidad. Más precisamente, disputó tres encuentros repartidos en 136 minutos entre todas las competencias. Por si fuera poco, solo jugó desde el arranque en el duelo frente a Ulm por la primera ronda de la DFB Pokal. Por consiguiente, su futuro en el Bayern está en el aire.

Vive lo mejor del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Kompany y Freund hablaron de la situación de Tel

A partir de lo mencionado, Christoph Freund, director deportivo del Bayern, asistió a la conferencia de prensa previa al partido ante Werder Bremen y despejó todo tipo de dudas.

«Mathys ha impresionado en pretemporada. Todavía es muy joven, pero lleva mucho tiempo con nosotros. Siempre es autocrítico y trabaja duro cada día. No estoy preocupado por él. Una cesión tampoco es un tema. Volverá a marcar goles y recuperará la confianza».

Por su parte, el entrenador Vincent Kompany hizo lo propio y aseguró: “Yo también fui un jugador joven. Es completamente normal tener altibajos. Sólo tiene que seguir adelante. Creemos en él”

En caso de que Tel no sume muchos minutos en su haber las posibilidades de una cesión son latentes. Un papel de suplente no es suficiente para las aspiraciones de Tel ni para lo que el Bayern espera de él. Si la situación no mejora podría seguir los caminos de Paul Wanner para tener más rodaje y desarrollarse como futbolista.