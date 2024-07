Mats Hummels se acerca a la Serie A

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Mats Hummels habría encontrado su próximo destino en la Serie A italiana.

Un único requisito

No cabe ninguna duda de que la salida del alemán de Borussia Dortmund ha sido uno de los bombazos del verano. Tras varios desacuerdos con Edin Terzic, su entrenador, la directiva ha decidido que no siga en el club al igual que el anteriormente citado y ahora está como jugador libre siendo el mejor defensor de la pasada UEFA Champions League.

Ahora bien, en la búsqueda de una nueva casa, Hummels ha puesto solo un requisito antes de retirarse. Su hijo vive en Múnich y no quisiera estar lejos de él, es por ello que si no era en la Bundesliga, la Serie A italiana era un buen destino por un tema de distancias. En este sentido, tengamos en cuenta que dejó claro que en Alemania no vestirá otra camiseta que no sea la negriamarilla.

Hummels se acerca a la Serie A

En esta sintonía, según informa el Corriere dello Sport, Mats Hummels está cerca de fichar por el FC Bologna como agente libre. El conjunto blaugrana está esperando a que Riccardo Calafiori (22) cierre su acuerdo con el Arsenal, algo que estaría más cerca que nunca. Ante esto, piensan en el alemán como un refuerzo perfecto para la próxima Champions. Las conversaciones avanzan de buena manera, pero todo dependerá de la salida del zaguero italiano.