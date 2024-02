¿Matthias Sammer volverá a desvincularse de Borussia Dortmund?

Con la marcha de Hans-Joachim Watzke de la directiva de Borussia Dortmund en 2025, uno de los nombres que tiene también muchas papeletas para acompañarle es Matthias Sammer. La leyenda del club, actualmente como asesor, también termina su contrato el próximo año y la entidad no piensa en continuar con él en ese puesto.

¿Qué hace exactamente Sammer en Borussia Dortmund?

Una de las caras más reconocibles en el palco del Signal Iduna Park es Matthias Sammer y no es de extrañar por su importancia. Campeón de la Champions League en 1997 con el BVB en su etapa como jugador, técnico entre el 2000 y el 2004, y una figura icónica del club por su carácter dentro y fuera del terreno de juego. No obstante, no muchos saben cuáles son las verdaderas funciones que ha estado desempeñando en los últimos años y las cuales, tal y como informa BILD, dejará de ejercer al final de la próxima temporada.

Sammer, desde su regreso a Dortmund en 2016, viene desempeñando un rol de asesor, con ciertas libertades también como ojeador. Se le recomiendan jugadores para analizar y envía sus impresiones a Watzke, Kehl y Terzic. Este 2024 ha adquirido responsabilidades en el día a día del equipo. Observa las sesiones de entrenamiento y analiza el comportamiento de los jugadores en ellas. Sin embargo, no dispone de una influencia directa sobre el cuerpo técnico, sino que meramente da consejos que Terzic y su staff pueden seguir o no. Por este trabajo, se estima que Matthias Sammer cobra alrededor de 400.000 euros por temporada.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Una despedida definitiva?

Si finalmente Borussia Dortmund prescinde de los servicios de Sammer, esta sería la tercera vez que la icónica figura sale del club. La primera fue en su retiro como jugador en 1998, y la segunda al dejar el puesto de entrenador en 2004. Esta última fue la más polémica ya que, hasta su regreso como asesor en 2016, desempeñó trabajos en otros lugares. Fue entrenador de VfB Stuttgart entre 2004 y 2005, y se convirtió en director deportivo de la Selección Alemana hasta 2012, pero su movimiento más controversial fue firmar por la dirección deportiva de FC Bayern München en 2012, donde fue un rival directo del club negriamarillo e inició la hegemonía de Los Bávaros en la Bundesliga, ya que desde que Sammer llegó a Múnich no han perdido ningún título de liga.

La salida de Watzke tras dos décadas en la directiva del Dortmund vaticina un periodo de grandes cambios y parece que Matthias Sammer no formará parte de ellos. Mucho queda por resolverse para empezar a vislumbrar el nuevo horizonte del club de Westfalia, en el que habría mucha savia nueva.