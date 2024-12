Max Eberl anuncia negociaciones contractuales del FC Bayern con Leroy Sané

Leroy Sané tiene ganas de quedarse en el FC Bayern München y el director deportivo Max Eberl anunció que charlarán en enero para llegar a un acuerdo.

Tras la victoria por 5:1 contra el RB Leipzig, le preguntaron a Sané si le gustaría quedarse con el FC Bayern más allá de su contrato, que expira en 2025. Su respuesta fue breve, pero clara: «¡Sí!».

El internacional alemán tiene un compromiso claro con el club y además goza de un gran prestigio entre sus compañeros. Para una muestra, todo el equipo celebró con él su tanto contra Los Toros Rojos.

Procedente del Manchester City en el verano de 2020 por unos 50 millones de euros, Sané quiere renovar su contrato en Múnich. Y a pesar de informaciones recientes, los bávaros también quieren contar con él en los próximos años.

BILD charló con el director deportivo Max Eberl acerca de declaraciones del atacante y el directivo también fue claro: “Entonces, hablaremos con él en enero”. De acuerdo con el tabloide, ya ha habido conversaciones entre ambas partes. Pero todavía no hay ninguna declaración concreta sobre el futuro del jugador, mucho menos sobre las negociaciones.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Sin embargo, para poder cumplir su deseo de quedarse, Sané tendría que renunciar a parte de su mega salario fijo actual de unos 20 millones por temporada o negociar ganarlos mediante pagos relacionados con su rendimiento. En principio, el futbolista está abierto a charlar sobre esa posibilidad. En una entrevista con SPORT BILD en noviembre pasado, dijo:

“En general, cuánto gano no es mi principal prioridad. Para ser honesto, no lo he pensado dos veces. Se trata del paquete completo. ¿Cuál es mi posición? ¿Cómo me ve el club? ¿Cuál es la filosofía del juego? ¿Podremos lograr algo grande juntos como ganar la Liga de Campeones? Estas son las cosas que son más importantes para mí, ante todo”.