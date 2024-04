Max Eberl muestra su descontento: «Este no es el FC Bayern que conozco»

El director deportivo del FC Bayern München, Max Eberl, criticó al equipo tras una nueva derrota en la Bundesliga, previo a los cuartos de final de Champions.

El FC Bayern sumó una nueva derrota con el 3:2 ante el FC Heidenheim y sufrió otro resultado adverso que ya casi podría dejar sentenciada la Bundesliga a favor del Bayer Leverkusen, cortando así con el dominio bávaro de 11 años en el campeonato local. Los de Thomas Tuchel desperdiciaron una ventaja de 2:0 después de que Harry Kane y Serge Gnabry abrieran el marcador.

En declaraciones a ZDF después de la estruendosa caída, Eberl no ocultó su descontento por lo ocurrido no solo en este partido, sino también en la derrota en Der Klassiker ante Borussia Dortmund, la semana pasada:

“Después del Dortmund, les dijimos a los jugadores que todos deberían tomarse un momento para cuestionarse a sí mismos. Y luego esto es lo que sale hoy en la segunda parte. Todos siempre exigen, todos quieren. Pero en el campo, cuando importa, no es lo que se espera del Bayern. Acabo de llegar aquí y lo veo. Esto es demasiado poco. Tengo mucho, mucho respeto por lo que el Bayern ha logrado en la última década. Pero este no es el Bayern que conozco y al que siempre le he tenido un gran respeto”.