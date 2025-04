Max Eberl niega que el FC Bayern haya pactado un nuevo contrato con Leroy Sané

Max Eberl desmintió una información del BILD que afirmaba que el FC Bayern München habría llegado a un acuerdo con Leroy Sané por un nuevo contrato.

Un rumor desmentido

El tabloide había dicho recientemente en su podcast “Bayern Insider” que el FC Bayern München había llegado a un acuerdo con Leroy Sané para extender el contrato que expira este verano. El informe afirmaba que el acuerdo se iba a concretar la próxima semana y que iba a ser por tres años, hasta 2028, siendo el mismo anunciado antes del final de la presente campaña.

Todavía no hay acuerdo entre FC Bayern y Sané

Sin embargo, el miembro de la junta deportiva del cuadro bávaro, Max Eberl, desestimó la afirmación después de la victoria del club por 3:0 sobre Mainz el sábado. Así se lo dijo al canal deportivo alemán Ran:

«Lo que se informa no es cierto. No hemos llegado a ningún acuerdo ni se ha firmado ningún contrato. Pero no es ningún secreto que estamos en conversaciones. Ya veremos qué pasa».

El extremo de 29 años batió su récord personal al marcar su décimo gol por Bundesliga en una temporada en la victoria del sábado que los pone a una victoria de volver a ganar el campeonato.