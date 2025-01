McAtee, la figura que está entre Dortmund y Leverkusen

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Dortmund y Leverkusen se disputan a James McAtee, figura del City.

McAtee entre Dortmund y Leverkusen

James McAtee ocupa un lugar destacado tanto en Borussia Dortmund como en el Bayer Leverkusen. El correspondiente informe de Telegraph coincide con Sky Info. El Dortmund tiene al jugador ofensivo del Manchester City (contrato hasta 2026) en su lista desde hace tiempo y está siguiendo muy de cerca la situación. El BVB está considerando una transferencia para tener más opciones en la décima posición. Se habla internamente de alquiler con opción en invierno o compra en verano.

Leverkusen también ocupa un lugar destacado en la lista de la era post-Florian Wirtz, pero las señales apuntan actualmente a quedarse donde está debido a que renovaría su contrato un año más.

El jugador no está contento en el Manchester City

McAtee no está contento con su tiempo de juego con Pep y quiere jugar más. Guardiola le ha dado hoy un once inicial para el fin de semana. Los Skyblues actualmente no tienen intención de liberar al internacional de Inglaterra U21 este mes.