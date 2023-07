Meunier desmiente rumores sobre su salida de Borussia Dortmund

Cuando todo apuntaba hace unos días a que Thomas Meunier saldría finalmente de Borussia Dortmund, su pase al Club Brugge no se producirá. El lateral ha desmentido los rumores de su regreso a Bélgica y, aunque está abierto a ofertas, no está desesperado en abandonar cuanto antes el club.

Meunier niega que vaya a marcharse al Club Brugge

Tras una última temporada donde apenas disputó 10 partidos de Bundesliga e incluso fue relegado al filial de Borussia Dortmund, Thomas Meunier es uno de los jugadores en venta de Las Abejas en el mercado. En los últimos días parecía hecho su retorno al Club Brugge pero el propio jugador ha aparecido para desmentirlo. En una entrevista con el medio belga DH Les Sports, Meunier ha afirmado que “no irá a Brugge” y deja claro que no tiene prisa en dejar el BVB.

“Si no encuentro nada mejor que Dortmund, no me voy a mover porque sí. No hay problema con el club en eso.”

Van a escuchar todas las ofertas

El deseo tanto de Dortmund como de Meunier sigue siendo separar sus caminos este verano. Sobre todo por parte del club, que quiere quitarse de encima uno de los mayores salarios del vestuario. El defensor belga se mantiene confiado en que aparecerá un equipo adecuado para él y es que no se cierra a ofertas de ningún país.

“Veremos cómo sale todo. Equipos en Inglaterra, por ejemplo, suelen moverse cerca del cierre de mercado. Ya he estado en Francia, Bélgica y Alemania. España, Italia o Portugal podrían tentarme.”

Hace un año, equipos como Manchester United y FC Barcelona expresaron interés por Meunier pero Borussia Dortmund no quiso vender en ese momento. Ahora, hay menos compradores y el conjunto negriamarillo sabe que recibirá menos dinero que en 2022 por esta venta. De momento, todos tendrán que esperar.